Российская студия снимет сериал про «ангарского маньяка» после репортажа «Медузы»

Российская компания Yellow, Black and White начала работу над сериалом о серийном убийце, в основу которого ляжет история Михаила Попкова, убившего более 80 женщин в Ангарске.

В компании рассказали, что решили сделать сериал, основанный на реальной истории, после выхода на «Медузе» репортажа Саши Сулим о Попкове и следователях, которым удалось его поймать.

«Мы уже работали над сериалом о серийном убийце в провинциальном городе, но когда прочитали материал „Медузы“ об „ангарском маньяке“, решили трансформировать нашу историю и придать ей реалистичности», — рассказал «Медузе» генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Рабочее название сериала — «Ангарск 81». Когда и на каком телеканале он выйдет, пока неизвестно. По словам Илояна, интерес к проекту проявил Первый канал.