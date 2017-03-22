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Российская студия снимет сериал про «ангарского маньяка» после репортажа «Медузы»

Meduza
17:42, 22 марта 2017
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Российская компания Yellow, Black and White начала работу над сериалом о серийном убийце, в основу которого ляжет история Михаила Попкова, убившего более 80 женщин в Ангарске.

В компании рассказали, что решили сделать сериал, основанный на реальной истории, после выхода на «Медузе» репортажа Саши Сулим о Попкове и следователях, которым удалось его поймать.

«Мы уже работали над сериалом о серийном убийце в провинциальном городе, но когда прочитали материал „Медузы“ об „ангарском маньяке“, решили трансформировать нашу историю и придать ей реалистичности», — рассказал «Медузе» генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Рабочее название сериала — «Ангарск 81». Когда и на каком телеканале он выйдет, пока неизвестно. По словам Илояна, интерес к проекту проявил Первый канал.

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков был в 2015 году приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. В январе 2017 год стало известно, что он признался еще в 59 убийствах.
По имеющимся данным, Попков совершал убийства с 1992 по 2010 год. Первым вывод о том, что в Ангарске действует серийный убийца, сделал в 1998 году прокурор Николай Китаев, однако расследованию не был дан ход. В 2002 для поисков маньяка была создана новая следственная группа; вычислить и задержать Попкова удалось лишь в 2012 году.
Компания Yellow, Black and White участвовала в создании, в частности, сериалов «Кухня» и «Последний из Магикян».

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