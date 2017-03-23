Как в Ангарске 20 лет ловили самого страшного маньяка в истории России. Аудиоверсия Репортаж Саши Сулим в подкасте «Медузы»

Бывший милиционер из города Ангарск в Иркутской области Михаил Попков куда более известен как «ангарский маньяк». В 2015 году его приговорили к пожизненному за 22 убийства, в январе 2017-го он признался еще в 59 убийствах — это уже больше, чем у Андрея Чикатило, самого известного серийного убийцы в истории России. Попков убивал на протяжении почти 20 лет — с 1992 по 2010-й, в том числе и когда работал в милиции. Журналистка «Медузы» Саша Сулим съездила в Ангарск, чтобы рассказать историю «ангарского маньяка» и следователей, которые его ловили. В аудиоверсии репортажа «Медузы» — записи разговоров со следователями, ловившими «ангарского маньяка».