«Фонтанка»: при строительстве новых «Крестов» потеряли «секретные замки» за десять миллионов

При строительстве следственного изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге были потеряны «секретные» замки для дверей тюремных камер стоимостью 10 миллионов рублей, сообщает «Фонтанка».

По словам руководителя компании-генсубподрядчика «Петроинвест» Руслана Хамхокова, подряд на изготовление и установку замков по настоянию замглавы регионального управления ФСИН Сергея Мойсеенко (в 2017 году арестован по делу об убийстве своего подчиненного) был передан другой компании — «СтройТехИнвест».

Новый субподрядчик установил в камерах двери, но не врезал в них замки, при этом потребовав оплаты работ. По словам Хамхокова, «Петроинвест» перевел деньги (10 миллионов рублей) после того, как «СтройТехИнвест» предоставил документы о том, что «секретные замки» изготовлены и до установки будут храниться в областной исправительной колонии № 4. Акт об их передаче на хранение в учреждение подписал руководитель генподрядчика строительства, компании ГСК, Виктор Кудрин (в 2017 году задержан за растрату).

По словам Хамхокова, через несколько месяцев Кудрин подал в суд иск о взыскании с «Петроинвеста» денег на изготовление и установку замков. В феврале 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал компанию вернуть ГСК десять миллионов. «Петроинвест» намерен обжаловать это решение.

«Я не раз обращался к руководству ГУФСИН с просьбой организовать передачу замков в „Петроинвест“. На мои обращения никто не ответил. 1 декабря 2016 года я также обратился к начальнику ИК-4 с просьбой подтвердить место нахождения замков. От ИК-4 ответа также не последовало. Считаю, что группа лиц по предварительному сговору похитила 10 миллионов рублей», — цитирует его «Фонтанка».