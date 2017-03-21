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«Фонтанка»: при строительстве новых «Крестов» потеряли «секретные замки» за десять миллионов

Фонтанка.ру
20:19, 21 марта 2017
Надежный источник

При строительстве следственного изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге были потеряны «секретные» замки для дверей тюремных камер стоимостью 10 миллионов рублей, сообщает «Фонтанка».

По словам руководителя компании-генсубподрядчика «Петроинвест» Руслана Хамхокова, подряд на изготовление и установку замков по настоянию замглавы регионального управления ФСИН Сергея Мойсеенко (в 2017 году арестован по делу об убийстве своего подчиненного) был передан другой компании — «СтройТехИнвест». 

Новый субподрядчик установил в камерах двери, но не врезал в них замки, при этом потребовав оплаты работ. По словам Хамхокова, «Петроинвест» перевел деньги (10 миллионов рублей) после того, как «СтройТехИнвест» предоставил документы о том, что «секретные замки» изготовлены и до установки будут храниться в областной исправительной колонии № 4. Акт об их передаче на хранение в учреждение подписал руководитель генподрядчика строительства, компании ГСК, Виктор Кудрин (в 2017 году задержан за растрату).

По словам Хамхокова, через несколько месяцев Кудрин подал в суд иск о взыскании с «Петроинвеста» денег на изготовление и установку замков. В феврале 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал компанию вернуть ГСК десять миллионов. «Петроинвест» намерен обжаловать это решение.

«Я не раз обращался к руководству ГУФСИН с просьбой организовать передачу замков в „Петроинвест“. На мои обращения никто не ответил. 1 декабря 2016 года я также обратился к начальнику ИК-4 с просьбой подтвердить место нахождения замков. От ИК-4 ответа также не последовало. Считаю, что группа лиц по предварительному сговору похитила 10 миллионов рублей», — цитирует его «Фонтанка».

Глава «Петроинвеста» Хамхоков, если иск будет проигран, оплатит секретные замки для Крестов-2 дважды. 

Фонтанка.ру
СИЗО «Кресты-2» строят в городе Колпино (входит в Санкт-Петербург) с 2007 года. Изолятор рассчитан на четыре тысячи человек. Срок сдачи объекта неоднократно откладывался, по данным «Фонтанки», в январе 2017 года его снова перенесли. Общие затраты на объект превышают 12 миллиардов рублей.
2 марта в Санкт-Петербурге было совершено покушение на сотрудника петербургского УФСИН Николая Чернова, курировавшего стройку. 7 марта он умер в больнице.
По делу об убийстве был задержан его начальник Сергей Мойсеенко, отвечавший в региональном управлении ФСИН за строительство, и местный житель Сабир Садыков, который считается исполнителем преступления. Официальной информации о мотивах преступления нет.

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