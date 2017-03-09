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При строительстве дороги к новым «Крестам» украли 12 из 16 миллионов рублей

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу
15:29, 9 марта 2017
Надежный источник

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с хищением 12 миллионов рублей из средств, выделенных на строительство дороги к новому следственному изолятору «Кресты-2».

Договор на строительство дороги в августе 2016 года заключили региональное управление ФСИН и предприятие «Управление строительства по Северо-Западному федеральному округу ФСИН». Стоимость контракта составила 15,86 миллиона рублей, 4,75 миллиона были перечислены в виде аванса. Работы, как пишет «Фонтанка», должны были быть выполнены к 1 декабря.

В декабре «неустановленные лица, действуя от имени подрядчика», представили ФСИН документы о выполнении работ на сумму более 11 миллионов рублей, после чего заказчик перечислил деньги. Эти средства, как следует из сообщения СК, были похищены; в общей сложности были украдены не менее 12,228 миллиона рублей.

Была ли построена дорога к строящемуся СИЗО, в сообщении не сказано.

Издание «Фонтанка» предполагает, что информацию об этих нарушениях мог передать в управление собственной безопасности ФСИН сотрудник ведомства Николай Чернов, который курировал строительство «Крестов-2» и на днях умер после покушения. Подтверждения этой информации нет.

СИЗО «Кресты-2» строят в городе Колпино (входит в Санкт-Петербург) с 2007 года. Изолятор рассчитан на четыре тысячи человек. Срок сдачи объекта неоднократно откладывался, по данным «Фонтанки», в январе 2017 года его снова перенесли. Общие затраты на объект превышают 12 миллиардов рублей.
2 марта в Санкт-Петербурге было совершено покушение на сотрудника петербургского УФСИН Николая Чернова, курировавшего стройку. 7 марта он умер в больнице.
По делу об убийстве был задержан его начальник Сергей Мойсеенко, отвечавший в региональном управлении ФСИН за строительство, и местный житель Сабир Садыков, который считается исполнителем преступления. Официальной информации о мотивах преступления нет.
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