При строительстве дороги к новым «Крестам» украли 12 из 16 миллионов рублей

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с хищением 12 миллионов рублей из средств, выделенных на строительство дороги к новому следственному изолятору «Кресты-2».

Договор на строительство дороги в августе 2016 года заключили региональное управление ФСИН и предприятие «Управление строительства по Северо-Западному федеральному округу ФСИН». Стоимость контракта составила 15,86 миллиона рублей, 4,75 миллиона были перечислены в виде аванса. Работы, как пишет «Фонтанка», должны были быть выполнены к 1 декабря.

В декабре «неустановленные лица, действуя от имени подрядчика», представили ФСИН документы о выполнении работ на сумму более 11 миллионов рублей, после чего заказчик перечислил деньги. Эти средства, как следует из сообщения СК, были похищены; в общей сложности были украдены не менее 12,228 миллиона рублей.

Была ли построена дорога к строящемуся СИЗО, в сообщении не сказано.

Издание «Фонтанка» предполагает, что информацию об этих нарушениях мог передать в управление собственной безопасности ФСИН сотрудник ведомства Николай Чернов, который курировал строительство «Крестов-2» и на днях умер после покушения. Подтверждения этой информации нет.