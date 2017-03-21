ФБР вело прослушку в небоскребе Трампа в рамках дела против «русской мафии»

ФБР в течение двух лет прослушивало помещения в нью-йоркском небоскребе Trump Tower в рамках дела об отмывании денег из России и незаконном игорном бизнесе, по которому в 2013 были предъявлены обвинения бизнесмену Алимжану Тохтахунову, известному также под именем Тайванчик. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на документы суда.

Как следует из публикации, фигуранты дела часто бывали на 63-м этаже небоскреба, тремя этажами ниже резиденции самого Трампа. В частности, в здании жил один из главных фигурантов Вадим Тринчер.

Как напоминает ABC News, сам Тохтахунов избежал привлечения к ответственности в США. Через несколько месяцев после заочного предъявления обвинений он появился на конкурсе «Мисс Вселенная» в Москве; там присутствовал и Трамп, в то время владевший конкурсом.