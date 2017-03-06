Трамп обвинил Обаму в прослушке телефона. Есть какие-то доказательства?

Президент США Дональд Трамп 4 марта написал в твиттере, что его предшественник Барак Обама поручил спецслужбам начать прослушку миллиардера в 2016 году — когда он баллотировался на пост главы государства. Трамп сравнил предполагаемую прослушку с Уотергейтским скандалом и назвал Обаму «плохим (или больным) человеком», однако не представил никаких доказательств. ФБР и представители Обамы утверждают, что Трампа никто не прослушивал. «Медуза» рассказывает, почему Трамп решил, что за его разговорами следили спецслужбы.

По всей видимости, Дональд Трамп прочитал о прослушке разговоров на сайте альт-правых Breitbart. Статья, в которой говорилось о слежке администрации Барака Обамы за предвыборным штабом Дональда Трампа, вышла 3 марта; она посвящена радиопрограмме известного консерватора Марка Левина, вышедшей накануне.

Левин призывал Конгресс США расследовать «тихий заговор» Обамы против Трампа. Свои выводы он основывал на том, что спецслужбы дважды в течение 2016 года обращались в суд за разрешением на доступ к серверу в компании Дональда Трампа Trump Organization. По данным источников The New York Times, близких к Трампу, статью Breitbart президенту передали советники.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

ФБР действительно пыталось получить доступ к серверу Trump Organization. Речь идет о хорошо известном эпизоде расследования хакерских атак на американских политиков. Спецслужбы заметили подозрительный обмен данными на одном из серверов — и еще в июне 2016-го обратились в суд, чтобы получить разрешение, позволяющее исследовать подробнее, что происходит с сервером. В запросе было отказано. Следующий запрос бюро направило только в октябре 2016-го и на этот раз получило одобрение. В итоге спецслужбы не обнаружили ничего подозрительного и пришли к выводу, что подозрительный сервер мог просто получать постоянные рассылки от российского Альфа-банка.

В статье Breitbart высказывалось предположение, что администрация Обамы продолжила следить за командой Трампа даже после того, как расследование не выявило никаких нарушений, а затем добилась того, что конфиденциальные данные попали в СМИ. В материале связываются запросы ФБР о доступе к серверу Trump Organization и отставка советника Трампа Майкла Флинна, который солгал о содержании своего разговора с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Никаких доказательств, что администрация Обамы читала переписку Дональда Трампа, не существует. Как пишет The Washington Post, журналисты издания на протяжении нескольких месяцев занимались тем самым запросом ФБР о доступе к одному из серверов Trump Organization. Они не смогли найти никаких свидетельств того, что спецслужбы читали переписку штаба Трампа — и уж тем более получили доступ к его телефону, как утверждает президент США.

Инцидент подробно расследовали The Guardian и «Би-би-си»; они тоже не нашли никаких оснований считать, будто ФБР пыталось получить доступ к телефону миллиардера. Более того, журналисты не нашли и доказательств, что расследование и те самые запросы инициировал сам Барак Обама — по всей видимости, это была независимая инициатива ФБР.

Спецслужбы и представители Обамы отрицают факт слежки за Дональдом Трампом. Директор ФБР Джеймс Коми (он возглавлял спецслужбу и при Обаме) обратился, как пишет The New York Times, к министерству юстиции с просьбой опровергнуть заявление Дональда Трампа, поскольку за ним никто и никогда не следил, а своими высказываниями он обвиняет ФБР в нарушении закона. Представители Барака Обамы сказали, что бывший президент ни разу в жизни не приказывал следить за перепиской гражданина США.

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что ничего подобного при нем не происходило, а он руководил спецслужбой с 2010-го по 20 января 2017-го — и обязательно бы знал о слежке за Трампом. Впрочем, когда Клэппера в 2013 году в Сенате спрашивали, собирают ли спецслужбы данные о переписке граждан США, он ответил отрицательно; при этом документы, представленные Эдвардом Сноуденом, доказали обратное.