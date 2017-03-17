«По крайней мере, у нас есть что-то общее». Трамп на пресс-конференции с Меркель пошутил про прослушку администрацией Обамы

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель прокомментировал свои недавние утверждения, что при администрации Барака Обамы его незаконно прослушивали.

Отвечая на вопрос немецкого журналиста, Трамп заявил, протянув руку в сторону Меркель: «Что касается прослушки со стороны прошлой администрации… По крайней мере, возможно, у нас есть что-то общее».

Trump to Merkel on Obama's wiretapping "at least we have something in common" https://t.co/aEfJefkbZW pic.twitter.com/5BztA5Kx52 — WikiLeaks (@wikileaks) March 17, 2017

Слова Трампа, очевидно, отсылают к разоблачениям бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Из них в 2013 году стало известно, что Агентство национальной безопасности США с 2002 года прослушивало телефон Ангелы Меркель (она канцлер ФРГ с 2005-го); слежка велась и за лидерами других стран, в том числе союзных США.

В начале марта Дональд Трамп заявил, что предыдущая администрация США осуществляла его прослушку. Доказательств в подтверждение своих слов он не привел. Белый дом попросил Конгресс США проверить эту информацию; позже сенаторы из комитета по разведке заявили, что свидетельств слежки за Трампом нет.