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Бывший украинский депутат рассказал об участии Патрушева в попытках сорвать учения НАТО в Крыму в 2008 году

Meduza
16:10, 21 марта 2017
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Бывший депутат Верховной рады Леонид Грач рассказал, что в 2008 году директор ФСБ Николай Патрушев оказал помощь крымским активистам, которые пытались сорвать совместные учения Украины и НАТО.

В интервью «Медузе» Грач назвал Патрушева «единственным человеком в Москве, кто не пустые разговоры вел».

«Николай Платонович — единственный, кто реально не только глубоко видел развитие событий, которые привели к тому, к чему привели, но и реально внес свой личный вклад в то, чтобы мы могли здесь восстать <…> Если бы вот эту оппозицию, которую я возглавляю до сегодняшнего дня, не поддержал Николай Платонович, был бы здесь американский флот», — заявил Грач.

По словам Грача, Патрушев начал поддерживать украинскую оппозицию в 2005 году, после «оранжевой революции». «Он понял первый, а остальные в игры играли», — сказал Грач. В чем именно заключалась помощь со стороны Патрушева, он говорить отказался.

Полностью интервью Леонида Грача читайте здесь.
Леонид Грач — последний советский руководитель Крыма. Впоследствии он был депутатом Верховного совета Крыма и возглавлял крымский республиканский комитет коммунистической партии Украины.
В 2008 году Украина и НАТО проводили совместные учения «Си Бриз». В частности, они проходили в районе крымского озера Донузлав. Активисты из числа сторонников Коммунистической партии Украины организовали там палаточный городок, попытались блокировать бронетранспортеры и вступили в столкновения с морскими пехотинцами вооруженных сил Украины.
«Десантники ВМС Украины открыли стрельбу в воздух и бросали взрывпакеты в людей. Один из молодых коммунистов вследствие этого получил ожог ноги. Народному депутату Украины Леониду Грачу сломали палец руки», — сообщали украинские коммунисты.
Министерство обороны Украины утверждало, что акции протеста не помешали провести учения.

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