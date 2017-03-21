Бывший украинский депутат рассказал об участии Патрушева в попытках сорвать учения НАТО в Крыму в 2008 году

Бывший депутат Верховной рады Леонид Грач рассказал, что в 2008 году директор ФСБ Николай Патрушев оказал помощь крымским активистам, которые пытались сорвать совместные учения Украины и НАТО.

В интервью «Медузе» Грач назвал Патрушева «единственным человеком в Москве, кто не пустые разговоры вел».

«Николай Платонович — единственный, кто реально не только глубоко видел развитие событий, которые привели к тому, к чему привели, но и реально внес свой личный вклад в то, чтобы мы могли здесь восстать <…> Если бы вот эту оппозицию, которую я возглавляю до сегодняшнего дня, не поддержал Николай Платонович, был бы здесь американский флот», — заявил Грач.

По словам Грача, Патрушев начал поддерживать украинскую оппозицию в 2005 году, после «оранжевой революции». «Он понял первый, а остальные в игры играли», — сказал Грач. В чем именно заключалась помощь со стороны Патрушева, он говорить отказался.

Полностью интервью Леонида Грача читайте здесь.