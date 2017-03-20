Следствие рассматривает версию заказного убийства бывшего топ-менеджера Роскосмоса в СИЗО

Следствие по делу о гибели бывшего исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова особое внимание уделяет версии заказного убийства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Мотивом убийства, по словам собеседников издания, могло стать намерение Евдокимова сотрудничать со следствием и дать показания.

РБК, в свою очередь, со ссылкой на представителей московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщает, что за месяц до гибели бывший исполнительный директор Роскосмоса был переведен из спецблока СИЗО № 5 («Водник») в обычную камеру. По словам члена ОНК Ивана Мельникова, в этой камере, в отличие от предыдущей, не было видеонаблюдения.

«Руководство изолятора подавало заявки [на оборудование видеонаблюдения], но пока камеры ставят потихоньку, по мере того как выделяют финансирование. В большинстве помещений видеонаблюдения нет. А до того он на спецблоке был, там можно было за ним приглядеть», — сказал Мельников.

«Коммерсант» отмечает, что перевод Евдокимова в другую камеру был «неожиданным». Новая камера была рассчитана на 12 человек, в то время как в предыдущей содержались лишь шестеро. Зампред ОНК Ева Меркачева сообщила изданию, что никаких жалоб от бывшего исполнительного директора Роскосмоса на содержание ни в прежней, ни в новой камерах не поступало.