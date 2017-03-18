Бывший исполнительный директор Роскосмоса найден мертвым в СИЗО

Бывший исполнительный директор по контролю качества и надежности Роскосмоса Владимир Евдокимов найден мертвым в московском СИЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

Причина смерти неизвестна. По данным источника РИА Новости, Владимир Евдокимов покончил с собой. «Интерфакс» сообщает, что на теле Евдокимова два колотых ранения груди.

Во ФСИН информацию пока не подтвердили.