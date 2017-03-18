Бывший исполнительный директор Роскосмоса найден мертвым в СИЗО
Бывший исполнительный директор по контролю качества и надежности Роскосмоса Владимир Евдокимов найден мертвым в московском СИЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.
Причина смерти неизвестна. По данным источника РИА Новости, Владимир Евдокимов покончил с собой. «Интерфакс» сообщает, что на теле Евдокимова два колотых ранения груди.
Во ФСИН информацию пока не подтвердили.
Следователи проводят проверку случившегося.
Владимир Евдокимов обвинялся в мошенничестве. Как заявляли в СК, вместе с другими фигурантами дела он незаконно приобрел права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» стоимостью не менее 200 миллионов рублей. «Известия» писали, что в числе прочего они украли оснастку вертолетов Ка-60/62.