КНДР испытала новый ракетный двигатель. Ким Чен Ын объявил о «рождении ракетной индустрии»
На космодроме Сохэ в провинции Пхенан-Пукто прошли испытания нового ракетного двигателя, произведенного в Северной Корее.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на испытаниях, объявил, что новые двигатели позволят вывести средства доставки спутников в космическое пространство на мировой уровень. О также заявил о «рождении национальной ракетной индустрии, которая не будет зависеть от технологий, разработанных в других странах в этой области».
Результаты этого теста «стали великим историческим событием, свидетельствующим о рождении национальной ракетной промышленности, которая не будет зависеть от технологий других стран», — приводит ЦТАК слова председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР. Он также отметил, что «мир вскоре сможет убедиться в значении проведенного КНДР испытания этого мощного двигателя корейского образца».