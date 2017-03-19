КНДР испытала новый ракетный двигатель. Ким Чен Ын объявил о «рождении ракетной индустрии»

ТАСС
07:05, 19 марта 2017
Надежный источник

На космодроме Сохэ в провинции Пхенан-Пукто прошли испытания нового ракетного двигателя, произведенного в Северной Корее.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на испытаниях, объявил, что новые двигатели позволят вывести средства доставки спутников в космическое пространство на мировой уровень. О также заявил о «рождении национальной ракетной индустрии, которая не будет зависеть от технологий, разработанных в других странах в этой области».

Результаты этого теста «стали великим историческим событием, свидетельствующим о рождении национальной ракетной промышленности, которая не будет зависеть от технологий других стран», — приводит ЦТАК слова председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР. Он также отметил, что «мир вскоре сможет убедиться в значении проведенного КНДР испытания этого мощного двигателя корейского образца».

ТАСС
Испытания нового ракетного двигателя совпали с первой поездкой нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Азию. Одна из тем его переговоров с лидерами Китая, Японии и Южной Кореи — противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР.
Ситуация на Корейском полуострове за последние полтора года обострилась: за это время Пхеньян провел несколько ядерных испытаний и запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли.

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