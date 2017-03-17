Бывший вице-губернатор Петербурга уволен с поста ректора. Отставку связали с его позицией по Исаакиевскому собору

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи уволен с поста ректора Художественно-промышленной академии имени Штиглица (бывшее училище имени Мухиной).

Трудовой контракт с Кичеджи, заявил представитель Минобрнауки Сергей Началов на собрании коллектива академии, расторгнут с 16 марта.

Причину расторжения контракта, сообщает «Интерфакс», Началов комментировать отказался, заявив, что не уполномочен делать подобные заявления.

И.о. ректора академии имени Штиглица с 17 марта назначена Анна Кислицына из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Утром 17 марта в здании академии имени Штиглица несколько десятков студентов устроили акцию против смены ректора. Отставка Кичеджи, по их мнению, может стать началом объединения академии с Университетом технологии и дизайна.

Накануне отставки в издании «Интересант», принадлежащем, по данным «Фонтанки», Кичеджи, вышло интервью бывшего вице-губернатора. Он заявил, что инициатива его увольнения с поста ректора исходила от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. По словам Кичеджи, в Минобрнауки ему сообщили, что у них нет претензий к его работе на посту ректора, но «есть просьба губернатора» об увольнении.

Причиной увольнения Кичеджи, пишет «Интересант», якобы стало недовольство администрации губернатора его активной позицией по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Кичеджи был одним из инициаторов письма с просьбой о скорейшей передаче собора РПЦ от имени ректоров вузов. После публикации обращения руководители ряда вузов из Петербурга заявили, что не подписывали письмо.

Источники в администрации Полтавченко, в свою очередь, сообщили «Фонтанке», что губернатор не имеет отношения к увольнению Кичеджи. Смольный — не Минобрнауки, и вопросами трудоустройства ректоров не занимается, заявил один из собеседников издания.