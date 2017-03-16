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В вузах Свердловской области ввели курс «Основы духовной безопасности»

Правительство Свердловской области
13:19, 16 марта 2017
Надежный источник

На территории Свердловской области запущен пилотный проект по преподаванию в вузах «Основ духовной безопасности», сообщается на сайте регионального правительства.

Курс, разработанный преподавателями Миссионерского института Екатеринбургской епархии, «направлен на противодействие деструктивному влиянию тоталитарных сект и экстремистских течений».

Программа рассчитана на 6-8 лекционных часов и включает в себя, в числе прочего, такие темы, как «Религиозный и политический экстремизм» и «Духовно-нравственный идеал традиционных религий России».

Курс одобрило министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

Сотрудник Миссионерского института епархии Константин Корепанов, работавший над курсом «Основы духовной безопасности», в телеинтервью заявил, что авторы программы «указывают некий набор превентивных мер, чтобы не залезать туда, куда залезать не надо».

Курс, заявил Корепанов, выдержки из интервью которого цитирует Znak.com, направлен в том числе и на то, чтобы «наших людей не спровоцировали, не вовлекли, а потом не бросили как использованную вещь», как, по его мнению, произошло с молодежью, участвовавшей в протестах на Майдане в Киеве.

«Наши преподаватели уже прочитали этот курс студентам-третьекурсникам Уральского государственного экономического университета. Лекции были восприняты весьма положительно и руководством вуза, и студентами», — сказала ректор Миссионерского института Наталия Дьячкова.

Правительство Свердловской области
В столице Свердловской области — Екатеринбурге — в марте начался судебный процесс над видеоблогером Русланом Соколовским. Его обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за высказывания в ролике о ловле покемонов в Храме-на-Крови.
В начале марта стало известно, что правоохранительные органы проводят проверку в связи с фотосессией, устроенной двумя подростками в Храме-на-Крови. Представители Екатеринбургской митрополии РПЦ тогда заявили, что решение устроить фотосессию в церкви свидетельствует о «явном пробеле в воспитании» подростков, которые «не были никак подготовлены в вопросах православия и культуры православия».
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