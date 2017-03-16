В вузах Свердловской области ввели курс «Основы духовной безопасности»

На территории Свердловской области запущен пилотный проект по преподаванию в вузах «Основ духовной безопасности», сообщается на сайте регионального правительства.

Курс, разработанный преподавателями Миссионерского института Екатеринбургской епархии, «направлен на противодействие деструктивному влиянию тоталитарных сект и экстремистских течений».

Программа рассчитана на 6-8 лекционных часов и включает в себя, в числе прочего, такие темы, как «Религиозный и политический экстремизм» и «Духовно-нравственный идеал традиционных религий России».

Курс одобрило министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

Сотрудник Миссионерского института епархии Константин Корепанов, работавший над курсом «Основы духовной безопасности», в телеинтервью заявил, что авторы программы «указывают некий набор превентивных мер, чтобы не залезать туда, куда залезать не надо».

Курс, заявил Корепанов, выдержки из интервью которого цитирует Znak.com, направлен в том числе и на то, чтобы «наших людей не спровоцировали, не вовлекли, а потом не бросили как использованную вещь», как, по его мнению, произошло с молодежью, участвовавшей в протестах на Майдане в Киеве.