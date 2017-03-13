В Екатеринбурге начался суд над блогером Русланом Соколовским. Он ловил покемонов в храме

В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовному делу против блогера Руслана Соколовского. Его обвиняют в съемках и публикации роликов, которые, по версии следствия, оскорбляют чувства верующих и возбуждают ненависть. Самый известный из роликов — ловля покемонов в Храме-на-Крови (построен на месте расстрела Николая II и царской семьи в Екатеринбурге). «Медуза» рассказывает об этом деле.

Соколовского задержали и отправили в СИЗО в сентябре 2016 года. Поводом стал видеоролик, где он играет в Pokemon Go в екатеринбургском храме. Соколовский, по его собственным словам, хотел проверить, правда ли за ловлю покемонов в церкви могут завести уголовное дело, как об этом рассказывали на центральных телеканалах. В конце ролика он сетовал, что «не словил самого редкого покемона» Иисуса Христа. Позднее эксперты решили, что тем самым Соколовский уравнял центральную фигуру христианства не только с персонажами игры, но и с ожившими мертвецами.

Вскоре следователи отчитались, что ролик про покемонов — не единственный эпизод уголовного дела против блогера. Эксперты обнаружили оскорбление верующих (статья 148 УК) и возбуждение ненависти, в том числе по национальному признаку (статья 282 УК), в десяти видео, опубликованных Соколовским. Кроме того, во время обыска у блогера нашли ручку со встроенной видеокамерой; так в деле появилась третья статья — о незаконном обороте оборудования для скрытой съемки. Соколовского дважды отправляли в СИЗО и дважды возвращали под домашний арест; первый раз он продолжил пользоваться интернетом, вопреки запрету суда.

Руслан Соколовский в суде Meduza

В суде Соколовский, выслушав обвинение, подчеркнул, что никогда не был националистом. Он попросил прощения у всех, кого могли оскорбить его ролики. «Фактически, я считаю, что да — религия не нужна. Но, тем не менее, я не призываю сбрасывать попов с колоколен. Я просто к ним, по большому счету, безразличен», — объяснил Соколовский свои взгляды. Что касается «шпионского» оборудования, он заявил, что ручка принадлежит некоему Сергею Лазареву и снабжена лампочкой, то есть скрытым образом с ее помощью снимать не получится. Свою вину он по всем пунктам обвинения не признал.

После этого в суде выслушали показания свидетелей, в том числе одного оперуполномоченного полиции. Никто из них не был в храме и не присутствовал на съемках других роликов. Некоторых свидетелей просто остановили на улице сотрудники ФСБ и предложили стать понятыми. Адвокаты блогера планируют вызвать в качестве свидетелей, в том числе, представителей Екатеринбургской епархии РПЦ. Защитник Станислав Ильченко надеется, что Соколовскому назначат штраф или условный срок. Только по статье о возбуждении ненависти ему грозит до пяти лет.