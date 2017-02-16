Экспертиза: блогер Соколовский приравнивал Иисуса Христа к покемонам и зомби

В деле против екатеринбуржца Руслана Соколовского об оскорблении чувств верующих говорится, что блогер наделял Иисуса Христа качествами покемонов, а также «ожившего мертвеца — зомби». Экспертизу видеороликов Соколовского, которая легла в основу дела, цитирует РБК.

По мнению экспертов, Соколовский «отрицал существования Бога, основателей христианства и ислама, осмеивал значимые религиозные предписания и обряды мусульман». Верующих, говорится в заключении, блогер описывал «с помощью манипулятивных приемов „осмеяния“ и „наклеивания ярлыков“.

Экспертизу провели специалисты центра при Уральском государственном педагогическом университете. Всего в деле 17 эпизодов — речь идет о видеороликах, размещенных Соколовским с 2013 по 2016 год.

Обвинение также приводит показания свидетелей, посмотревших видеоролики. Они посчитали реплики Соколовского в роликах надменными и циничными. Один из свидетелей, руководитель юридической службы Екатеринбургской епархии РПЦ по фамилии Сафонов, назвал одну из видеозаписей актом кощунства в храме.

15 февраля дело Соколовского было передано в суд. Защитник блогера Алексей Бушмаков уже потребовал исключить некоторые исследования из материалов дела, в том числе экспертизу Уральского университета. Бушмаков считает, что эксперты вышли за пределы компетенции, так как делают правовые выводы о действиях Соколовского.