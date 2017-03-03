В РПЦ объяснили фотосессию подростков в Храме-на-Крови «пробелом в воспитании»
Фотосессия, устроенная подростками в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, говорит о «явном пробеле в их воспитании», заявил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской митрополии епископ Евгений (Кульберг).
«Детям не рассказали, что такое храм, что такое алтарь, как нужно себя вести, как не нужно. Это все равно как, если ребенку не рассказать как вести себя на дороге, и он не будет знать, как пользоваться светофором — когда идти, когда не идти — и конечно попадет в беду», — сказал представитель РПЦ.
По мнению епископа Евгения, устроившие фотосессию школьники «попали в такую беду» из-за того, что «не были никак подготовлены в вопросах православия и культуры православия». Поэтому епархия поднимет вопрос об информировании, как себя можно вести в храме, а как не нужно.