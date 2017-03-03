В РПЦ объяснили фотосессию подростков в Храме-на-Крови «пробелом в воспитании»

РИА Новости
10:23, 3 марта 2017
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Фотосессия, устроенная подростками в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, говорит о «явном пробеле в их воспитании», заявил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской митрополии епископ Евгений (Кульберг).

«Детям не рассказали, что такое храм, что такое алтарь, как нужно себя вести, как не нужно. Это все равно как, если ребенку не рассказать как вести себя на дороге, и он не будет знать, как пользоваться светофором — когда идти, когда не идти — и конечно попадет в беду», — сказал представитель РПЦ.

По мнению епископа Евгения, устроившие фотосессию школьники «попали в такую беду» из-за того, что «не были никак подготовлены в вопросах православия и культуры православия». Поэтому епархия поднимет вопрос об информировании, как себя можно вести в храме, а как не нужно.

РИА Новости
В начале марта стало известно, что правоохранительные органы проводят проверку в связи с фотосессией, устроенной двумя подростками в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, построенном на месте расстрела царской семьи. Подростки, как сообщалось, использовали в ходе фотосессии церковные облачения, взятые в храме, а также якобы заменили в алтаре крест на гаечный ключ. Когда именно произошел инцидент в Храме-на-Крови, не уточнялось.
В 2016 году на видеоблогера Руслана Соколовского, опубликовавшего в интернете ролик с «ловлей покемонов» в Храме-на-Крови, было заведено уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за высказываний, звучащих в этом ролике. Соколовский провел несколько месяцев в СИЗО, а затем был переведен под домашний арест. До суда его дело пока не дошло.
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