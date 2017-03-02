В екатеринбургском Храме-на-Крови поймали подростков, укравших рясу и крест

В Екатеринбурге полиция начала проверку в связи с тем, что два школьника проникли в служебные помещения Храма-на-Крови, построенного на месте расстрела царской семьи, чтобы сфотографироваться с церковной атрибутикой.

Как следует из сообщений «Лайфа» и «Комсомольской правды», школьники взяли в раздевалке священников рясу и крест из алтаря (оставив якобы на его месте гаечный ключ); на выходе из храма их задержала охрана и передала полиции.

По данным «Комсомольской правды», школьники пояснили полицейским, что собирались сфотографироваться с украденными предметами. «Лайф» пишет, что они собирались сфотографироваться «на месте расстрела царской семьи». За пару дней до этого их застали в служебных помещения храма, где они «бегали по этажам, пускали самолетики и фотографировались».

Когда именно произошел инцидент, из сообщений СМИ неясно. Представитель областной полиции заявил, что «все произошло во вторник, 28 февраля, а закончилось 1 марта, когда подростков остановили на выходе из религиозного учреждения и доставили в полицию».

«По итогам [проверки] будет принято соответствующее решение, а также необходимые меры реагирования профилактического характера как в отношении любопытных подростков, так и их законных представителей, а также учебного заведения», — заявили в полиции.