Суд отказался арестовать задержанного по запросу Белоруссии редактора Regnum
Дорогомиловский суд Москвы отказался арестовать шеф-редактора агентства Regnum Юрия Баранчика, который был задержан по запросу Белоруссии. Об этом сообщил главный редактор Regnum Модест Колеров.
Баранчик остался под стражей. По словам Колерова, он должен выйти на свободу в пятницу, 17 марта, когда истечет срок его задержания.
«Судья правильно решил, что, во-первых, никакого деяния Баранчик не совершал на территории Белоруссии, во-вторых, никакие аргументы, что деяние было совершено, не были приведены», — цитирует Колерова ТАСС.
Юрий Баранчик был задержан в ночь на 15 марта в Москве по запросу Белоруссии. В полиции заявили о намерении выдать его этой стране, поскольку он объявлен в международный розыск. В агентстве Regnum заявили, что Баранчик попросил президента Владимира Путина о политическом убежище.
Подробнее о преследовании журналистов и авторов Regnum в Белоруссии можно почитать в материале «Медузы».