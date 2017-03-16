Суд отказался арестовать задержанного по запросу Белоруссии редактора Regnum

Дорогомиловский суд Москвы отказался арестовать шеф-редактора агентства Regnum Юрия Баранчика, который был задержан по запросу Белоруссии. Об этом сообщил главный редактор Regnum Модест Колеров.

Баранчик остался под стражей. По словам Колерова, он должен выйти на свободу в пятницу, 17 марта, когда истечет срок его задержания.

«Судья правильно решил, что, во-первых, никакого деяния Баранчик не совершал на территории Белоруссии, во-вторых, никакие аргументы, что деяние было совершено, не были приведены», — цитирует Колерова ТАСС.