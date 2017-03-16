В Белоруссии хотят посадить журналистов, писавших на российских сайтах о «конце эпохи Лукашенко». Их обвиняли в работе на Кремль

15 марта в Москве по требованию белорусских властей задержали Юрия Баранчика — шеф-редактора аналитической редакции российского интернет-издания Regnum. Белорусские правоохранители обвиняют Баранчика, писавшего статьи о «конце эпохи Лукашенко», в разжигании национальной розни. Ранее, в декабре 2016 года, в Белоруссии по тому же обвинению арестовали еще трех журналистов, сотрудничавших с Regnum. Фамилии Баранчика и его коллег также фигурировали в якобы взломанной переписке журналиста «Взгляд.ру», которого обвиняли в организации информационных кампаний, связанных с Украиной. Спецкор «Медузы» Даниил Туровский попытался разобраться в этой запутанной истории.

Руководитель портала «Империя»

Ночью 15 марта в Москве полицейские и спецназовцы пришли домой к шеф-редактору аналитической редакции информационного агенства Regnum Юрию Баранчику и задержали его. После этого журналиста доставили в РОВД по Дорогомиловскому району. Полицейские сообщили, что Баранчик находится в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Белоруссии.

Находясь в ОВД, Баранчик (он гражданин Белоруссии) попросил президента России Владимира Путина о политическом убежище в России. Это ходатайство осложнит его экстрадицию в Белоруссию. «Компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», — рассказал адвокат журналиста (представители Regnum отказались сообщать «Медузе», как его зовут).

Юрию Баранчику около 45 лет, он родился в Минске. На сайте журнала «Однако», в котором он публиковался в 2013 году, указано, что в 1994-м Баранчик закончил философское отделение Белорусского государственного университета, после чего работал в министерстве образования Белоруссии, администрации президента, министерстве иностранных дел; с 2007 года руководил информационно-аналитическим порталом «Империя». Заканчивается биография Баранчика на сайте «Однако» словами «И на груди его светилась медаль за город Вашингтон» — это отрывок из песни, которая распространена в «патриотических» роликах сторонников «русского мира», пабликах с новостями про самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Есть в ней и такие слова: «И негры радостно смеялись, кто от бомбежек уцелел. Ну что, буржуи — доигрались? А патефон по-русски пел».

Созданный политтехнологом, журналистом и издателем Модестом Колеровым в 2002 году сайт Regnum публикует материалы о происходящем в России и сопредельных государствах. Издание не раз упрекали в том, что его публикации отстаивают интересы российской власти; Колерову запрещен въезд в Литву, Латвию, Эстонию и Грузию. Днем 16 марта на главной странице Regnum висело два материала о «параде эсэсовцев» в Риге, а также обзор украинской прессы под заголовком «Западная Украина: новая киевская хунта объявила войну украинцам!»

В своих материалах для Regnum Баранчик рассказывал, что «Лукашенко запустил сценарий Майдана» — и о «конце эпохи Лукашенко». В январе 2017 года он писал о русофобии в Белоруссии и том, что «репрессии в отношении журналистов, выступающих за союз Беларуси и России, только начинаются».

15 марта СК Белоруссии подтвердил запрос о задержании Баранчика: как сообщило ведомство, против него ведется расследование по статье 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни).

«Это уже Штрейхер»

Баранчик — уже четвертый задержанный за последнее время журналист, имеющий отношение к Regnum. В декабре 2016 года в Белоруссии арестовали трех авторов, писавших в российские издания, в том числе, для Regnum и «Ленты.ру». Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина, Сергия Шиптенко обвинили по той же 130 статье УК Белоруссии, их поместили в минские СИЗО. Тогда же представитель белорусского СК заявил, что они готовили публикации по указанию Баранчика.

Двое арестованных колумнистов не состояли в штате Regnum или других изданий. Дмитрий Алимкин в последнее время работал сторожем в брестской школе № 13. Юрий Павловец (писал под псевдонимами Николай Радов и Павел Юринцев) преподавал в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. После его ареста около здания университета общественная организация «Альтернатива», выступающая за развитие белорусской национальной культуры и против российского влияния, провела акцию, на которой активисты скандировали «Позор фашистам! Позор адептам „русского мира“!» Сергей Шиптенко работал корреспондентом Regnum в Минске.

Сразу же после арестов, 9 декабря 2016 года, министр информации Белоруссии Лилия Ананич заявила, что колумнисты «подавали в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, белорусского народа, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре», «ставили под сомнение суверенитет Белоруссии, [позволяли себе] оскорбительные высказывания в адрес белорусского языка». Она заявила, что министерство информации Белоруссии отправило в российское министерство связи и массовых коммуникаций предложения «о мерах [к изданиям] по фактам таких публикаций, в том числе в соответствии с российским законодательством».

При этом в интервью белорусскому изданию «Белта» министр отдельно указывала, что «наибольшую активность в публикации деструктивных материалов проявляет информагентство Regnum», приводя в пример колонку Дмитрия Алимкина (подписанную псевдонимом Алла Бронь) «Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта». В ней, в частности, указывалось, что «у белорусского языка все равно нет никаких шансов, он никому не нужен, кроме обезумевшего недогосударства, стремящегося свернуть себе шею на Майдане по примеру соседей».

Министр информации Белоруссии Лилия Ананич встречается с российским коллегой Николаем Никифоровым, Москва, 3 сентября 2015 года Фото: Минкомсвязь России (CC BY 3.0)

По ее словам, министерство информации направило статьи для анализа в Республиканскую экспертную комиссию. Та подтвердила наличие признаков проявления экстремизма в части разжигания национальной и социальной розни. После этого СК завел уголовное дело по 130 статье УК Белоруссии. Начальник отдела информации и общественных связей СК Белоруссии Сергей Кабакович указывал, что следствие трактует действия журналистов как совершенные группой лиц по единому умыслу. Из-за этого им может грозить до 12 лет заключения.

Об арестах высказывались и оппозиционные белорусские политики, и некоторые журналисты. «Считаю, что очень неправильно, когда власть арестовывает людей за то, что они думают вслух, высказывают свою позицию, — заявила Татьяна Короткевич, кандидат в президенты Белоруссии в 2015 году. — [Хотя я] не согласна с оценками авторов о том, что что в Белоруссии сложилась такая ситуация, которая может привести к повторению украинского сценария, что над Белоруссией нависла какая-то тень Украины».

Белорусская правозащитница Ольга Карач назвала арестованных политическими заключенными. Белорусский политолог Александр Федута, подозревавшийся КГБ в организации массовых беспорядков, заявил, что считает тексты журналистов «национальным оскорблением», а наказать их нужно было домашним арестом. «Это уже Штрейхер, — говорил корреспондент „Белгазеты“ Дмитрий Растаев. — Как можно не догонять это после всего, что случилось в Украине, которую тоже сначала сочли „недогосударством“, а потом залили кровью — загадка. Чего будут стоить ваши принципы, когда по улицам Могилева и Гомеля, Витебска и Минска пойдут рассекать „зеленые человечки“ с георгиевским бантом?»

20 декабря 2016 года посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что считает арестованных «радикальными журналистами, статьи которых вбивали клин в отношения двух стран». Его позицию поддержала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как „недонарод“ или „недогосударство“ в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо», — заявила она, добавив, что нужно помнить «о необходимости защиты как свободы слова, так и журналистов».

По словам руководителя агентства Regnum, с декабря 2016 года Павловцу, Алимкину и Шиптенко не разрешают встречаться с родственниками. «Они всеми воспринимаются как политические заключенные, поэтому отношение к ним там уважительное, не как к уголовникам», — говорит Колеров.

После задержания Баранчика на сайте Regnum появилось сообщение о том, что «белорусские власти с декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников Regnum по надуманным обвинениям, по которым им грозит до 12 лет заключения».

Главный редактор издания Модест Колеров в разговоре с «Медузой» связал аресты своих авторов с тем, что «они пишут о состоявшемся союзе режима Лукашенко с националистической оппозицией, вменяемые им тексты посвящены националистической пропаганде властей». По его словам, в феврале 2017 года сотрудники КГБ Белоруссии вели наружное наблюдение за редакцией Regnum в Москве; один из сотрудников заходил в редакцию, где искал Юрия Баранчика, чтобы «передать ему конфиденциальную информацию». Материал об этом в Regnum назывался «Спецслужбы Белоруссии проводят мероприятия рядом с Кремлем».

Куратор из Москвы

В декабре 2016 года хакеры из группировки Invisible Front опубликовали архив Buzilaleaks. В частности, в нем содержалась переписка, приписываемая уроженцу Одессы Артему Бузиле, журналиста, сотрудничающего с прокремлевским изданием «Взгляд.ру». В 2015-м его приговорили к трем годам и восьми месяцам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а в марте 2016-го досрочно освободили — и Бузила переехал в Россию.

Хакеры предположили, что он стал куратором группы колумнистов, которым выдавались технические задания для написания статей. Задания Бузиле выдавал некий Walter U; хакеры считают, что под ником скрывается Инал Ардзинба, первый заместитель советника президента Владислава Суркова, которого называли «куратором Украины» в администрации президента. Полученные от Walter U задания Бузила якобы передавал для выполнения Юрию Баранчику, Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко. Например, по данным хакеров, журналисты должны были писать материалы о том, что «заигрывания» правительства Белоруссии с оппозицией и его попытки сближения с Европой противоречат новым пророссийским тенденциям в Восточной Европе.

В своем фейсбуке Бузила выложил несколько постов о задержании Баранчика. Он назвал его «другом», а в разговоре с «Медузой» сообщил, что не верит, что Россия выдаст Баранчика в Белоруссию.

Обсуждать с «Медузой» содержимое опубликованного Invisible Front архива Бузила отказался. Он заявил, что никогда не переписывался с Шиптенко, «о существовании Алимкина узнал после его ареста», а с Павловцом дружит в фейсбуке. «С Баранчиком мы давно были знакомы заочно, а лично около года, — рассказал Бузила. — Он профессионал, иначе бы его не взяли на работу в одно из крупнейших изданий. Все аресты авторов связаны с нарушением свободы слова, которая сейчас идет в Белоруссии. И эта свобода нарушается в отношении тех, кто критически относится к внешнеполитической линии белорусского государства, направленной на чрезмерную нормализацию отношений с Западом. То, что их обвиняют в [разжигании] национальной розни, — это ахинея».