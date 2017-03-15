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Заявки на митинги «Он вам не Димон» поданы в десятках российских городов

Навальный
12:07, 15 марта 2017
Надежный источник

В десятках российских городов активисты подали заявки на проведение митингов с требованием расследовать сведения из публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом отчитался основатель ФБК Алексей Навальный. На момент публикации заметки в списке было 62 города, где планируются митинги.

Мероприятия получили название «Он вам не Димон» — так называется ролик про Медведева, посвященный расследованию ФБК.

Во всех случаях заявки подаются на 26 марта — ту же дату, которую Навальный обозначил в уведомлении, поданном в московскую мэрию. При этом отмечается, что, например, в Санкт-Петербурге заявители просят согласовать митинг в специально отведенном месте на Марсовом поле.

Сведений о том, были ли какие-то из заявленных митингов согласованы, пока нет.

Ранее Навальный заявил, что намерен 26 марта организовать шествие по Тверской улице в Москве с призывом расследовать деятельность фондов, связанных с Медведевым. В уведомлении указана численность участников 15 тысяч человек. Мэрия Москвы пока никак не отреагировала на заявку.
2 марта ФБК опубликовал расследование о том, как Медведев пользуется недвижимостью и яхтами, записанными на благотворительные фонды, которые, в свою очередь, связаны с друзьями премьер-министра. В Белом доме и Кремле отказались комментировать расследование Навального, сославшись на то, что сам оппозиционер был ранее судим за мошенничество.

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