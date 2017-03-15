Заявки на митинги «Он вам не Димон» поданы в десятках российских городов

В десятках российских городов активисты подали заявки на проведение митингов с требованием расследовать сведения из публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом отчитался основатель ФБК Алексей Навальный. На момент публикации заметки в списке было 62 города, где планируются митинги.

Мероприятия получили название «Он вам не Димон» — так называется ролик про Медведева, посвященный расследованию ФБК.

Во всех случаях заявки подаются на 26 марта — ту же дату, которую Навальный обозначил в уведомлении, поданном в московскую мэрию. При этом отмечается, что, например, в Санкт-Петербурге заявители просят согласовать митинг в специально отведенном месте на Марсовом поле.

Сведений о том, были ли какие-то из заявленных митингов согласованы, пока нет.