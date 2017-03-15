Верховный суд отказался отменить приговор Оксане Севастиди. Ей снизили срок до трех лет

Верховный суд РФ сократил срок наказания жительнице Сочи Оксане Севастиди, осужденной за госизмену, с семи до трех лет колонии. Севастиди была помилована президентом РФ и 12 марта вышла на свободу.

На заседании 15 марта Верховный суд сначала удовлетворил прошение защиты Севастиди о восстановлении сроков рассмотрения апелляции, а затем рассмотрел и саму жалобу на приговор.

Прокуратура поддержала прошение защиты о восстановлении сроков апелляции, но просила оставить приговор без изменения. Защита добивалась отмены приговора.