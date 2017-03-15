Верховный суд отказался отменить приговор Оксане Севастиди. Ей снизили срок до трех лет
Верховный суд РФ сократил срок наказания жительнице Сочи Оксане Севастиди, осужденной за госизмену, с семи до трех лет колонии. Севастиди была помилована президентом РФ и 12 марта вышла на свободу.
На заседании 15 марта Верховный суд сначала удовлетворил прошение защиты Севастиди о восстановлении сроков рассмотрения апелляции, а затем рассмотрел и саму жалобу на приговор.
Прокуратура поддержала прошение защиты о восстановлении сроков апелляции, но просила оставить приговор без изменения. Защита добивалась отмены приговора.
Оксана Севастиди весной 2016 года была приговорена к семи годам колонии по статье о госизмене. Суд признал ее виновной в том, что в 2008 году она отправила знакомому в Грузию несколько SMS, в которых написала о военной технике, провозимой через Сочи.
Приговор Севастиди не был обжалован после вынесения, а сроки подачи апелляции были пропущены. Ходатайства о восстановлении сроков обжалования приговора были поданы лишь осенью 2016 года, когда делом Севастиди занялись новые адвокаты под руководством Ивана Павлова.
7 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди. 12 марта, когда указ вступил в силу, Севастиди вышла на свободу.
Защита Севастиди заявила, что, несмотря на помилование, будет добиваться отмены приговора. Прошение о помиловании, как сообщил Павлов, Севастиди написала под диктовку начальника СИЗО «Лефортово» Алексея Ромашина.