Оксана Севастиди написала прошение о помиловании Путину под диктовку начальника СИЗО
Осужденная за госизмену после отправки нескольких SMS Оксана Севастиди написала прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину по настоянию начальника СИЗО «Лефортово» Алексея Ромашина. Об этом рассказал представляющий интересы Севастиди адвокат Иван Павлов.
15 февраля, когда Севастиди вернулась в московское СИЗО после заседания в Верховном суде, ее вызвали в кабинет Ромашина, где он сказал, что она должна написать прошение о помиловании, так как «президент обещал разобраться в деле».
Обращение Севастиди написала под диктовку Ромашина, который заметил, что осужденная должна «уповать на милость высоких чиновников», пишет Павлов. Он подчеркнул, что все это происходило без присутствия и уведомления адвокатов, а также предположил, что на Севастиди оказали давление.
Павлов напомнил, что 15 марта дело Севастиди будет вновь рассматриваться в Верховном суде. Несмотря на помилование, защита намерена добиться восстановления сроков обжалования приговора, а затем — полного оправдания.
Начальник продиктовал обращение, в тексте которого Оксана в очередной раз должна была признать вину, раскаяться и уповать на милость высоких чиновников. Под его диктовку Оксана написала обращение.