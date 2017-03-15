Оксана Севастиди написала прошение о помиловании Путину под диктовку начальника СИЗО

Осужденная за госизмену после отправки нескольких SMS Оксана Севастиди написала прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину по настоянию начальника СИЗО «Лефортово» Алексея Ромашина. Об этом рассказал представляющий интересы Севастиди адвокат Иван Павлов.

15 февраля, когда Севастиди вернулась в московское СИЗО после заседания в Верховном суде, ее вызвали в кабинет Ромашина, где он сказал, что она должна написать прошение о помиловании, так как «президент обещал разобраться в деле».

Обращение Севастиди написала под диктовку Ромашина, который заметил, что осужденная должна «уповать на милость высоких чиновников», пишет Павлов. Он подчеркнул, что все это происходило без присутствия и уведомления адвокатов, а также предположил, что на Севастиди оказали давление.

Павлов напомнил, что 15 марта дело Севастиди будет вновь рассматриваться в Верховном суде. Несмотря на помилование, защита намерена добиться восстановления сроков обжалования приговора, а затем — полного оправдания.