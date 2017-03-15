Украина запретит «дочкам» российских банков выводить деньги из страны
Национальный банк Украины предложил запретить дочерним структурам российских банков выводить деньги за пределы Украины, в том числе проводить операции в пользу материнских компаний.
Заместитель главы Национального банка Яков Смолий сообщил, что речь идет о пяти финансовых учреждениях — это Сбербанк, ВТБ, «Проминвестбанк» (принадлежит Внешэкономбанку), VSбанк (дочерняя структура Сбербанка) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).
«Предложенные Нацбанком санкции не повлияют на клиентов — юридических и физических лиц, работающих на территории Украины. Предложенные Нацбанком санкции не остановят расчеты между контрагентами наших клиентов. Банки никуда не деваются, они продолжают работать в законодательном поле Украины», — заявила заместитель председателя правления Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.