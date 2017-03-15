Украина запретит «дочкам» российских банков выводить деньги из страны

Заместитель главы Национального банка Яков Смолий сообщил, что речь идет о пяти финансовых учреждениях — это Сбербанк, ВТБ, «Проминвестбанк» (принадлежит Внешэкономбанку), VSбанк (дочерняя структура Сбербанка) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).

Национальный банк Украины предложил запретить дочерним структурам российских банков выводить деньги за пределы Украины, в том числе проводить операции в пользу материнских компаний.

«Предложенные Нацбанком санкции не повлияют на клиентов — юридических и физических лиц, работающих на территории Украины. Предложенные Нацбанком санкции не остановят расчеты между контрагентами наших клиентов. Банки никуда не деваются, они продолжают работать в законодательном поле Украины», — заявила заместитель председателя правления Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

На Украине за последние дни произошла серия акций против «дочек» российских банков. Центральный офис Сбербанка в Киеве замуровали бетонными блоками, отделение Альфа-банка на Крещатике забросали камнями, десятки банкоматов в разных городах Украины залили монтажной пеной. Участники акций требуют прекращения экономического сотрудничества с Россией.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 марта поручил Национальному банку и СБУ в течение суток разработать санкции против российских банков.

Одновременно Украина ввела транспортную блокаду ДНР и ЛНР. Под запрет попали все грузовые перевозки. Министерство внутренних дел Украины заверило, что на передвижения частных лиц запрет не распространяется.