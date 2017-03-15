На российского контрактника завели дело о потере военного имущества в Сирии

Коммерсант
05:25, 15 марта 2017
Требует подтверждения

Против российского солдата-контрактника Артема Хилько возбудили уголовное дело об утрате военного имущества, которая произошла в Сирии. Дело возбуждено 314-м военным следственным отделом Следственного комитета, который расположен в Ростове-на-Дону, выяснил «Коммерсант».

Обстоятельства потери имущества не приводится, но, по данным издания, солдат служил в Сирии в составе подразделения Таманской мотострелковой дивизии, которое сопровождало грузы. Хилько в ходе следствия признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Расследование дела, как пишет «Коммерсант», уже завершено, но возникла проблема с определением подсудности. Первоначально материалы направили в Московский окружной военный суд — по месту проживания солдата, который служит в Наро-Фоминске. В московском суде решили, что дело должен рассматривать Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, так как там велось следствие и там же находится потерпевшая сторона — Южное региональное управление правового обеспечения Минобороны.

В результате главному военному прокурору Сергею Фридинскому пришлось обратиться в Верховный суд, который вернул дело в Московский окружной военный суд для определения места проведения процесса.

Адвокат Хилько, назначенный на дело, отказался обсуждать детали процесса, заявив, что он не вникал в суть преступления. По статье об утрате имущества контрактнику грозит до двух лет лишения свободы.

«Коммерсант» пишет, что дело Хилько — «одно из первых», возбужденных против российских военнослужащих в Сирии. При этом ранее официально ни о каких делах против российских солдат не сообщалось.
Военная операция российской авиации в Сирии продолжается с сентября 2015 года, в ней также принимают участие боевые корабли, вооруженные крылатыми ракетами. Помимо этого в Сирии находятся российские военные советники, сопровождающие поставляемую официальному Дамаску технику.

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