На российского контрактника завели дело о потере военного имущества в Сирии

Против российского солдата-контрактника Артема Хилько возбудили уголовное дело об утрате военного имущества, которая произошла в Сирии. Дело возбуждено 314-м военным следственным отделом Следственного комитета, который расположен в Ростове-на-Дону, выяснил «Коммерсант».

Обстоятельства потери имущества не приводится, но, по данным издания, солдат служил в Сирии в составе подразделения Таманской мотострелковой дивизии, которое сопровождало грузы. Хилько в ходе следствия признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Расследование дела, как пишет «Коммерсант», уже завершено, но возникла проблема с определением подсудности. Первоначально материалы направили в Московский окружной военный суд — по месту проживания солдата, который служит в Наро-Фоминске. В московском суде решили, что дело должен рассматривать Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, так как там велось следствие и там же находится потерпевшая сторона — Южное региональное управление правового обеспечения Минобороны.

В результате главному военному прокурору Сергею Фридинскому пришлось обратиться в Верховный суд, который вернул дело в Московский окружной военный суд для определения места проведения процесса.

Адвокат Хилько, назначенный на дело, отказался обсуждать детали процесса, заявив, что он не вникал в суть преступления. По статье об утрате имущества контрактнику грозит до двух лет лишения свободы.