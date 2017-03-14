В Туле сотрудники похоронного бюро предложили мужчине похоронить живую жену. Неправильный адрес им дала медсестра

В Туле сотрудники бюро ритуальных услуг предложили мужчине помощь с организацией похорон жены, которая на самом деле была жива и находилась в больнице. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

Ведомство провело проверку после обращения мужчины, к которому сотрудники бюро приехали домой. Как выяснилось, в январе 2017 года в отделении городской больницы имени Ваныкина, где проходила лечение его жена, умерла женщина с такой же фамилией. После этого старшая медсестра отправила SMS в бюро ритуальных услуг, указав адрес однофамилицы покойной.

«Действия медицинских работников <…> повлекли за собой нарушение прав гражданина — пациента медицинского учреждения на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, установленных Конституцией Российской Федерации», — заявили в прокуратуре.

По мнению ведомства, ситуация стала возможна «в результате ослабления контроля со стороны руководства медицинской организации за соблюдением сотрудниками… врачебной тайны». Главному врачу больницы Ирине Рублевской внесено представление об устранении нарушений.