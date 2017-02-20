Саратовская прокуратура назвала врача виновным в том, что катафалк приехал по вызову раньше «скорой помощи»
Прокуратура Саратовской области выяснила, что врач «скорой помощи» был виновен в том, что по вызову к пожилой женщине катафалк прибыл раньше медработников. Сотрудника местной станции «скорой помощи» уличили в разглашении врачебной тайны.
Ведомство потребовало от Саратовской городской станции скорой медицинской помощи устранить нарушения. Был ли сотрудник уволен, не сообщается.
При этом в прокуратуре отметили, что «скорая» приехала по вызову не просто после похоронных служб, но через 39 минут после звонка. Таким образом врачи нарушили установленный законом норматив — не более 20 минут.
Инцидент с приездом катафалка вместо «скорой помощи» произошел в Саратове 30 января 2017 года. Тогда мужчина вызвал врачей к своей 92-летней бабушке, но сотрудники ФГУП «Ритуал» подъехали к дому первыми. Уже после визита врачей мужчине стали звонить и интересоваться состоянием бабушки.
17 февраля в Саратове произошел аналогичный инцидент, катафалк приехал по вызову раньше «скорой». К приезду врачей женщина скончалась.