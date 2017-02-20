Саратовская прокуратура назвала врача виновным в том, что катафалк приехал по вызову раньше «скорой помощи»

Прокуратура Саратовской области выяснила, что врач «скорой помощи» был виновен в том, что по вызову к пожилой женщине катафалк прибыл раньше медработников. Сотрудника местной станции «скорой помощи» уличили в разглашении врачебной тайны.

Ведомство потребовало от Саратовской городской станции скорой медицинской помощи устранить нарушения. Был ли сотрудник уволен, не сообщается.

При этом в прокуратуре отметили, что «скорая» приехала по вызову не просто после похоронных служб, но через 39 минут после звонка. Таким образом врачи нарушили установленный законом норматив — не более 20 минут.