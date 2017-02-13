Глава Саратовской области поручил выяснить, почему к пожилой женщине катафалк приехал раньше «скорой помощи»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться, почему после вызова «скорой помощи» к пожилой женщине сначала приехали представители бюро похоронных услуг.

Ранее о начале собственной проверки объявили в областной прокуратуре. Там заметили, что обстоятельства инцидента указывают на нарушение правил работы с персональными данными.

О приезде катафалка вместо «скорой помощи» к 92-летней женщине сообщило информагентство «Свободные новости». В редакцию обратился внук пациентки Александр Иванов, который рассказал, что в конце января ему пришлось час дожидаться приезда реанимобиля.

За это время, по словам Иванова, к дому его бабушки приехала машина ФГУП «Ритуал». Уже после приезда «скорой» Иванову начали поступать звонки с разных телефонов, собеседники интересовались здоровьем его бабушки.

Позвонив на один из номеров мужчина выяснил, что он также используется бюро ритуальных услуг. «То есть выходит, что те представители экстренных служб, которые отвечают за спасение людей, просто-напросто похоронили человека раньше времени!» — заявил Иванов.

В областном Минздраве и МЧС агентству заявили, что после внутренней проверки не нашли нарушений в работе медиков и службы экстренного вызова «112». По информации чиновников, никто не передавал посторонним лицам данные о вызове «скорой».