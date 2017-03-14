«Росбалт»: борьбу с экстремизмом поручат Росгвардии

Росгвардии передадут в подчинение управления МВД по борьбе с экстремизмом и государственной защите. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Росбалт».

Новые управления позволят Росгвардии вести оперативно-розыскную деятельность, они также дополнительно займутся борьбой с терроризмом и лидерами преступных сообществ. Отмечается, что полномочия по розыску не были изначально прописаны в законе о Росгвардии.

Помимо этого, по данным «Росбалта», в МВД может смениться руководство бюро специальных технических мероприятий, которое занимается в том числе киберпреступностью. Источник агентства рассказал, что на ключевые должности в подобных управлениях всех ведомств решили назначить кадровых офицеров ФСБ.