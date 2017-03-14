Минздрав передумал требовать запрета на продажу табака родившимся после 2015 года

Министерство здравоохранения доработало проект антитабачной концепции, исключив из него требование о запрете продажи табачных изделий родившимся после 2015 года.

В обновленном документе, говорится в распространенном Минздравом сообщении, содержится лишь рекомендация не продавать табак родившимся после 2015 года.

«Данная мера является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром, основная задача которого — формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка», — сообщил Минздрав.

В доработанном проекте также исключены указания на конкретные ставки акцизных налогов, так как они устанавливаются налоговым законодательством. При этом, подчеркнули в Минздраве, общий вектор — требование о доведении уровня акцизных налогов до среднего для европейского региона ВОЗ — в документе сохранен.