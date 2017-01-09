Минздрав предложил увеличить рабочий день для курильщиков

RNS
12:34, 9 января 2017
Требует подтверждения

Министерство здравоохранения предлагает предоставить работодателям право увеличивать рабочий день курящих сотрудников.

Соответствующее предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы, с содержанием которой ознакомилось RNS.

В числе прочих мер документ предусматривает «возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня».

Согласно концепции, предлагается непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, в том числе Минздрав предлагает с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в бюджеты регионов.

RNS
В антитабачной концепции Минздрава, как сообщали ранее «Известия», получившие копию документа, также предусматривается полный запрет на продажу табака всем, кто родился после 2014 года. Запрет предлагается ввести с 2033 года.
Основной целью концепции, сообщали «Известия», заявлено снижение потребления табака в России с текущих 33 процентов среди взрослого населения до 25 процентов.
О возможности введения полного запрета на продажу табачных изделий для определенных возрастных категорий ранее говорила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться