Минздрав предложил увеличить рабочий день для курильщиков
Министерство здравоохранения предлагает предоставить работодателям право увеличивать рабочий день курящих сотрудников.
Соответствующее предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы, с содержанием которой ознакомилось RNS.
В числе прочих мер документ предусматривает «возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня».
Согласно концепции, предлагается непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, в том числе Минздрав предлагает с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в бюджеты регионов.