Аналитики Конгресса США: предложенная республиканцами реформа здравоохранения лишит страховки 14 миллионов человек

Управление Конгресса США по бюджету опубликовало анализ предложенной республиканцами системы здравоохранения, которой предлагается заменить Obamacare.

По расчетам управления, в случае проведения реформы в 2018 году не будут иметь медицинской страховки на 14 миллионов человек больше, чем сейчас. К 2026 году их станет на 24 миллиона больше.

При этом дефицит федерального бюджета, как сказано в докладе, к 2026 году снизится на 337 миллиардов долларов.

Законопроект об изменении системы здравоохранения США был внесен в Конгресс США 6 марта республиканцами. К настоящему моменту он был одобрен двумя комитетами Палаты представителей.

Президент Дональд Трамп поддержал законопроект, пообещав, что он предложит американцам «больше выбора за меньшую цену». Ранее он обещал, что после отмены Obamacare никто не лишится медицинской страховки.

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