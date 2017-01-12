Сенат США запустил процесс отмены Obamacare

Американские сенаторы приняли поправки в бюджет, которые станут основой для отмены реформы системы здравоохранения, проведенной президентом Бараком Обамой (Obamacare). Поправки одобрили с минимальным перевесом 51 голос против 48, голосование завершилось около 1:30 ночи по Вашингтону, так как демократы пытались отложить его, внося многочисленные поправки.

Одобренный сенаторами документ должен поступить на рассмотрение в Палату представителей 13 января. Поправки позволят принять основной закон об отмене Obamacare в ограниченные сроки, что, по замыслу авторов, не даст демократам затянуть процедуру, используя различные тактики забастовки.

Сам закон об отмене Obamacare должен быть подготовлен до 27 января. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что представит собственный план по отмене реформы Обамы.