Отстраненная от власти президент Южной Кореи освободила резиденцию

Пак Кын Хе, отстраненная судом от власти из-за коррупционного скандала, покинула резиденцию президентов Южной Кореи — Голубой дворец в Сеуле.

Кавалькада из нескольких автомобилей, в одном из которых находилась бывшая президент Южной Кореи, сообщает The Guardian, проследовала от Голубого дворца до дома Пак Кын Хе в престижном районе Сеула — Каннамгу.

Вскоре после того, как Пак Кын Хе покинула президентскую резиденцию, было распространено заявление, в котором бывшая глава государства впервые публично прокомментировала коррупционный скандал.

В свое заявлении Пак Кын Хе выразила сожаления в связи с тем, что ей не удалось полный срок отработать на посту президента. Пак Кын Хе подчеркнула, что берет на себя всю ответственность за произошедшее. При этом экс-президент выразила уверенность в том, что истина будет установлена.

Пак Кын Хе ранее неоднократно отрицала какую-либо причастность к коррупции.