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Отстраненная от власти президент Южной Кореи освободила резиденцию

The Guardian
16:31, 12 марта 2017
Надежный источник

Пак Кын Хе, отстраненная судом от власти из-за коррупционного скандала, покинула резиденцию президентов Южной Кореи — Голубой дворец в Сеуле.

Кавалькада из нескольких автомобилей, в одном из которых находилась бывшая президент Южной Кореи, сообщает The Guardian, проследовала от Голубого дворца до дома Пак Кын Хе в престижном районе Сеула — Каннамгу.

Вскоре после того, как Пак Кын Хе покинула президентскую резиденцию, было распространено заявление, в котором бывшая глава государства впервые публично прокомментировала коррупционный скандал.

В свое заявлении Пак Кын Хе выразила сожаления в связи с тем, что ей не удалось полный срок отработать на посту президента. Пак Кын Хе подчеркнула, что берет на себя всю ответственность за произошедшее. При этом экс-президент выразила уверенность в том, что истина будет установлена.

Пак Кын Хе ранее неоднократно отрицала какую-либо причастность к коррупции.

«Это займет время, но я верю, что истина будет установлена», — заявила Пак Кын Хе (англ.яз.).

The Guardian
Пак Кын Хе оказалась в центре коррупционного скандала осенью 2016 года, когда стало известно, что ее близкая подруга Цой (Чхве) Сун Силь фактически контролировала работу главы государства и имела доступ к секретной информации.
Суд в Сеуле санкционировал арест Цой Сун Силь до завершения судебного разбирательства по делу о незаконном доступе к документам, содержащим гостайну. Цой Сун Силь признала свою вину.
В Южной Кореи прошли массовые акции протеста, участники которых потребовали отставки президента.
Также утверждалось, что при покровительстве президента Цой Сун Силь принуждала крупные компании платить взносы в свои фонды. Среди компаний, которые платили такие взносы, как предполагается, за покровительство, была Samsung. Глава Samsung Ли Чжэ Eн был арестован в середине февраля 2017 года.
Парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе, который 10 марта утвердил Конституционный суд страны.
Досрочные выборы нового президента пройдут в Южной Корее 9 мая.

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