Организатор акции феминисток у Кремля признала, что фотошоп спланировали заранее

Одна из организаторов акции феминисток у московского Кремля Леда Гарина объявила, что она заранее разработала план по фальсификации одной из фотографий с мероприятия. Об этом Гарина написала в своем фейсбуке вечером 10 марта.

Активистки подготовили снимки Угловой Арсенальной башни Кремля и девушек с транспарантом «Национальная идея — феминизм», которые потом совместили в графическом редакторе.

По словам Гариной, предполагалось, что журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко предупредят о том, что одна из разосланных фотографий с акции — фейк. «А потом, когда я поняла, что все уже разослано — струсила предупредить. И оставалось только врать», — рассказала Гарина.

Она принесла извинения Костюченко и всей редакции «Новой газеты». Костюченко в грубой форме отказалась принять извинения и напомнила, что «настоящие пострадавшие в этой истории — наши читатели».