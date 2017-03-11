Билеты на конференцию «Медузы» — от 7900 рублей15 марта цены вырастут!

Организатор акции феминисток у Кремля признала, что фотошоп спланировали заранее

Леда Гарина
10:43, 11 марта 2017
Надежный источник

Одна из организаторов акции феминисток у московского Кремля Леда Гарина объявила, что она заранее разработала план по фальсификации одной из фотографий с мероприятия. Об этом Гарина написала в своем фейсбуке вечером 10 марта.

Активистки подготовили снимки Угловой Арсенальной башни Кремля и девушек с транспарантом «Национальная идея — феминизм», которые потом совместили в графическом редакторе.

По словам Гариной, предполагалось, что журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко предупредят о том, что одна из разосланных фотографий с акции — фейк. «А потом, когда я поняла, что все уже разослано — струсила предупредить. И оставалось только врать», — рассказала Гарина.

Она принесла извинения Костюченко и всей редакции «Новой газеты». Костюченко в грубой форме отказалась принять извинения и напомнила, что «настоящие пострадавшие в этой истории — наши читатели».

Да, мы планировали внести нотку амбивалентного сюра, запустив фейковую фотку с дополнительного аккаунта в соцсетях. (А в последствии прифотошопить на башнях Кремля фиолетовые флаги). А вместо этого устроили подставу нашим коллегам.

Леда Гарина
Ранее Гарина отрицала причастность к созданию фейковой фотографии башни Кремля. Она призналась в разработке плана только после того, как другие активистки указали на ее ведущую роль.
Акция феминисток прошла у Кремля 8 марта. Девушки забрались на стену в Александровском саду с баннером, где их снимали журналисты нескольких СМИ. Организаторы акции договорились с корреспондентами, что все сделанные фотографии будут разосланы единым пресс-релизом.
К реальным фотографиям активистки добавили свой коллаж, который потом опубликовали издания. На следующий день ФСО заявила, что на территорию Кремля никто не проникал, намекнув, что снимок вызывает вопросы.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться