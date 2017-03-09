8 марта в Москве возле Кремля прошла акция феминисток с лозунгами «Мужчины, вон из Кремля», «200 лет мужчины у власти. Долой!» и другими. Особое внимание к акции привлекла фотография, на которой две девушки растягивают баннер на Угловой Арсенальной башне Кремля и держат в руках зажженные файеры. 9 марта в социальных сетях предположили, что снимок сделан при помощи фотомонтажа. На это, в частности, указывали метаданные — по ним видно, что последние действия с фотографией проводились 7 марта, за день до акции. Журналисты, наблюдавшие за акцией, подтвердили, что не видели, как активистки стояли на башне. В конце концов одна из участниц акции призналась — снимок ненастоящий.

Акция феминисток у стен Кремля прошла утром 8 марта, в ней принимали участие шесть (по другим данным, восемь) активисток. Они растянули несколько баннеров с лозунгами «Мужчины, вон из Кремля!», «200 лет мужчины у власти. Долой!» и другими, а также зажгли несколько файеров. Информация об акции тут же распространилась по различным медиа и стала одной из самых заметных 8 марта. СМИ иллюстрировали новости об акции фотографиями из пресс-релиза феминисток, в частности, той, где две девушки стоят на Угловой Арсенальной башне Кремля с плакатом «Национальная идея — феминизм» и красными файерами. Активистки, по их собственным словам, действовали несколькими не связанными группами; одна стояла у кремлевской стены со стороны Александровского сада, другая — на территории Кремля. Активистка Елена Тищенко, стоявшая в саду, рассказала «Медузе», что держала с соратницей баннер, пока горел файер, затем файер потух и они ушли. Четверых девушек задержала полиция, их доставили в ОВД «Китай-город». Вместе с ними задержали двух журналистов «Новой газеты» и фотографа. Всех отпустили через несколько часов без составления протокола.

9 марта в Федеральной службе охраны заявили, что на Угловой Арсенальной башне 8 марта никого не было. «На наши охраняемые объекты проникновений не было», — сообщил сотрудник пресс-службы ФСО Денис Симонов. На вопрос, является ли башня охраняемым объектом, он повторил: «Не было туда никаких проникновений». Военный комендант Кремля Сергей Хлебников заявил, что никакой акции не было, а фото было сделано с помощью фотошопа. «Если удобно, пусть считают, что все мы — фотошоп», — ответила на эти слова анонимная участница акции, которая сама, по ее словам, не забиралась на башню.

9 марта пользователи социальных сетей стали утверждать, что фотография активисток на башне является подделкой. На это указывают, в частности, метаданные снимка, согласно которым последнее его изменение проводилось в программе «Abobe Photoshop CS6» 7 марта (то есть накануне акции) и снимка. Кроме того, на баннере с фотографии не было выпуклости от трубы, которую он должен был бы закрывать. Ранее работавший на территории Кремля блогер и фотограф Илья Варламов усомнился, что участницы акции могли обойти охранную систему. Член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» (в прошлом член запрещенной «Национал-большевистской партии») Александр Аверин рассказал «Медузе», что в середине 2000-х годов нацболы планировали провести акцию на «одной из башен Кремля». «Мы планировали ее несколько месяцев, люди ходили изучать обстановку. Потом мы пришли к выводу, что даже нам, с нашим опытом подобных акций, это не под силу. Там очень много всего — камер, датчиков, за всем следят сотрудники ФСО. Туда можно пройти разве что по знакомству с одним из них», — рассказал Аверин.

Корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко, которая была задержана вместе с активистками, заявила «Медузе», что ни она, ни ее коллега Анна Артемьева не видели, чтобы активистки жгли файеры на башне, поскольку «находились на территории Кремля с другой группой». Фотокорреспондент RTVi Алексей Абанин, присутствовавший на акции, подтвердил, что активистки не заходили на Угловую Арсенальную башню. Кроме того, по информации RTVi, организаторы акции заранее показали журналистам карту, на которой были отмечены места ее проведения; Угловая Арсенальная башня там отмечена не была.

Участницы акции давали противоречивые комментарии о том, забирался ли кто-то на башню или нет. Так, одна из них — Леда Гарина сначала сказала «Медузе», что акцию на башне провело «наше радикальное крыло, пожелавшее остаться анонимным». В ответ на вопрос, является ли снимок коллажем, она ответила: «А откуда я возьму такую информацию?». В посте на фейсбуке она заявила: «Мы знали, что есть девушки, которым нравится слоган „Национальная идея — феминизм“, и что они делают такой баннер. Нам пришла документация, вместе с другими фотографиями, на которых находимся мы… Мы добавили материал к общей рассылке. Мы допускаем, что присланный материал был фотошопом… Нам очень жаль, что мы не настолько технически подкованы, чтобы увидеть разницу между фейковыми кадрами и настоящими, и что, возможно, мы ввели этим в заблуждение СМИ». «Медузе» Гарина заявила, что не знает, кому принадлежит адрес, с которого им поступила «документация»; она также пообещала узнать у представительниц «радикального крыла», является ли фотография продуктом фотомонтажа. Позже Гарина окончательно признала, что фотография была сделана в фотошопе.