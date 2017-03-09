Военный комендант Кремля назвал смонтированной фотографию с акции феминисток
Военный комендант Кремля Сергей Хлебников заявил, что снимки с баннером, вывешенным на одной из кремлевских башен во время акции феминисток, были смонтированы.
«Никакого баннера на башне не было, это фотомонтаж. Он на совести тех людей, которые его сделали. Все остальное на той фотографии — правда», — сообщил Хлебников в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Комендант подчеркнул, что Угловая Арсенальная башня, на которой якобы был вывешен баннер, «охраняется средствами сигнализации, видеонаблюдения и другими способами, о которых он говорить не вправе». Несанкционированное проникновение на башню, по его словам, исключено.
Хлебников отметил, что внутри Угловой Арсенальной башни дислоцируется подразделение президентского полка. «Как и в любую воинскую часть, проход туда ограничен. Человеку, который попытается туда проникнуть, скажут, что проход закрыт по режимным соображениям, а если он не послушает, его будут вынуждены препроводить в отделение полиции, как это и было с теми девушками», — уточнил комендант.