Военный комендант Кремля назвал смонтированной фотографию с акции феминисток

Эхо Москвы
10:48, 9 марта 2017
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Военный комендант Кремля Сергей Хлебников заявил, что снимки с баннером, вывешенным на одной из кремлевских башен во время акции феминисток, были смонтированы.

«Никакого баннера на башне не было, это фотомонтаж. Он на совести тех людей, которые его сделали. Все остальное на той фотографии — правда», — сообщил Хлебников в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Комендант подчеркнул, что Угловая Арсенальная башня, на которой якобы был вывешен баннер, «охраняется средствами сигнализации, видеонаблюдения и другими способами, о которых он говорить не вправе». Несанкционированное проникновение на башню, по его словам, исключено.

Хлебников отметил, что внутри Угловой Арсенальной башни дислоцируется подразделение президентского полка. «Как и в любую воинскую часть, проход туда ограничен. Человеку, который попытается туда проникнуть, скажут, что проход закрыт по режимным соображениям, а если он не послушает, его будут вынуждены препроводить в отделение полиции, как это и было с теми девушками», — уточнил комендант. 

Эхо Москвы
Днем 8 марта в Кремле прошла акция феминисток. Две девушки, как сообщалось, вывесили баннер «Национальная идея — феминизм» на одной из башен Кремля. Еще две активистки залезли на стену Кремля со стороны Александровского сада с плакатом «200 лет мужчины у власти. Долой!». Участники акции и трое журналистов были задержаны, но затем отпущены без составления протокола.
После акции в соцсетях обратили внимание на тот факт, что единственное фото с баннером на кремлевской башне распространяли организаторы акции. Анализ метаданных фотографии, заявили некоторые пользователи, позволяет говорить, что она была сделана не 8 марта, а снимок был отредактирован.
Представители Федеральной службы охраны (ФСО) утром 9 марта заявили, что на Угловую Арсенальную башню «не было никаких проникновений», отказавшись от дальнейших комментариев.

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