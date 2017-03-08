Феминистки провели у Кремля акцию за право женщин быть у власти. Полиция их отпустила

В среду, 8 марта, шестеро (по другим данным, восемь) активисток феминистического движения провели акцию на территории Кремля и Александровского сада — развернули баннеры с лозунгами и зажгли файеры. Полиция задержала четырех участниц акции, двух журналистов и фотографа. Через несколько часов сотрудники полиции отпустили их без составления протокола. «Медуза» коротко рассказывает о том, что известно об акции.

8 марта, около 11 утра, феминистки из Москвы и Санкт-Петербурга провели несогласованную акцию на территории Кремля и в Александровском саду. Активистки развернули несколько баннеров с лозунгами: «Вся власть женщинам», «Мужчины, вон из Кремля!», «200 лет мужчины у власти. Долой!», «Женщину в патриархи» и другими, а также зажгли файеры. Один баннер активистки повесили на Угловой Арсенальной башне Кремля. «Новая газета» написала, что в акции приняли участие шесть человек. Одна из активисток, Елена Тищенко, в разговоре с «Медузой» оценила количество участниц в семь-восемь человек. «Мы все действовали по отдельности. Мы [с соратницей] стояли с баннером пока горели файеры, когда они погасли, мы ушли», — сказала Тищенко. По словам активистки, баннеры были сделаны из ткани, и пронести их через рамки на досмотре было легко.

Активистки протестовали против соотношения количества женщин и мужчин во власти, говорит Елена Тищенко. «Каждый год, 8 марта — да и в остальные дни, но особенно в этот — женщины задают себе вопрос „Доколе? Почему это так происходит?“ В наших баннерах мы постарались перенести идею, что нам надоело существующее положение вещей, мы хотим радикальных перемен во власти и обществе», — объяснила она. В поступившем в редакцию «Медузы» пресс-релизе говорится: «С 1796 года страной бессменно управляли мужчины. Цари, временное правительство, генеральные секретари… И знаете что? Судя по тому, в каком положении продолжают находиться женщины — справлялись они плохо. <…> Никто из нас не испытывает к мужчинам ненависти. Мы требуем только справедливости. 8 марта — день борьбы за равные права. И потому — мужчины должны уйти». По словам Тищенко, о гендерном равенстве в обществе можно будет говорить, когда власть, в которой находятся только женщины, «никого не будет удивлять», так же как и власть, в которой находятся только мужчины.

Сразу после акции полиция задержала четырех активисток — Елену Тищенко, Александру Орлову, Марину Тимофееву, Леду Гарину; их доставили в ОВД «Китай-город». Также были задержаны журналистки «Новой газеты» Елена Костюченко и Анна Артемьева и фотограф Арден Аркман.

К 14:20 полиция отпустила всех задержанных без составления протокола. По словам Тищенко, сотрудники полиции ограничились устным предупреждением. «Они сказали, потому что сегодня Международный женский день, праздник, и они надеются, что мы больше ничего сегодня не будем такого делать, а спокойно отмечать», — сказала активистка.