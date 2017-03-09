ФСО об акции феминисток на башне Кремля: «Не было туда никаких проникновений»

Федеральная служба охраны не считает, что акцию феминисток на башне московского Кремля можно назвать проникновением на охраняемый объект. Об этом рассказал замглавы пресс-центра ведомства Денис Симонов.

Он заявил, что проникновений на охраняемые объекты не было. На вопрос о том, является ли таким объектом Угловая Арсенальная башня, где прошла акция, Симонов ответил: «Не было туда никаких проникновений».

В пресс-службе также пояснили, что в Кремле есть общедоступные и туристические зоны, приведя в пример Александровский сад.