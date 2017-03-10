Ильдара Дадина задержали в Москве во время пикета у ФСИН

Продолжение Дадина отпустили из полиции после проверки документов

Активиста Ильдара Дадина задержали в Москве у здания Федеральной службы исполнения наказания, где он проводил одиночный пикет. Полиция не стала задерживать Льва Пономарева, который также проводил пикет, сменяя Дадина.

Полицейские потребовали от Дадина предъявить паспорт, он в ответ спросил, чем обосновано такое требование. После этого Дадина задержали.

Дадин на пикете - перед задержанием pic.twitter.com/Zs6alrU8nz — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) March 10, 2017

Во время пикета Дадин и Пономарев призывали отправить в отставку главу управления ФСИН по Карелии Александра Тереха.

Дадина, предположительно, доставили в ОВД по району Якиманка. Туда отправились Пономарев и жена Дадина Анастасия Зотова. Будет ли в отношении Дадина составлен протокол, пока неизвестно.

Обновление. По информации ТАСС, Дадина планируют отпустить после проверки документов. Его паспорт в отделение принесла жена.