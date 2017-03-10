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Дадина отпустили из полиции после проверки документов

РБК
09:09, 10 марта 2017
Надежный источник

Московская полиция отпустила активиста Ильдара Дадина, которого задержали во время одиночного пикета у здания ФСИН. Дежурный ОВД по райну Якиманка рассказал, что жена Дадина Анастасия Зотова привезла паспорт активиста, после чего удалось установить его личность.

Полиция составила на Дадина протокол о доставлении в отделение, чтобы установить личность. Активист рассказал «Интерфаксу», что намерен привлечь к ответственности задержавших его полицейских.

Дадин был задержан утром 10 марта, когда он отказался предъявить паспорт по требованию полицейских. У здания ФСИН он добивался отставки главы управления ведомства по Карелии Александра Тереха.
Ильдар Дадин — первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале 2017 года его приговор был отменен Верховным судом, Дадина освободили из колонии.
Во время заключения Дадин пожаловался на пытки со стороны надзирателей в карельской колонии, там проводится проверка.

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