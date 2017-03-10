Дадина отпустили из полиции после проверки документов

Московская полиция отпустила активиста Ильдара Дадина, которого задержали во время одиночного пикета у здания ФСИН. Дежурный ОВД по райну Якиманка рассказал, что жена Дадина Анастасия Зотова привезла паспорт активиста, после чего удалось установить его личность.

Вот теперь Дадина отпустили pic.twitter.com/OLTWIQupXy — Алексей Абанин (@aban_in) March 10, 2017

Полиция составила на Дадина протокол о доставлении в отделение, чтобы установить личность. Активист рассказал «Интерфаксу», что намерен привлечь к ответственности задержавших его полицейских.