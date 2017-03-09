Суд ввел процедуру реструктуризации долгов самого богатого депутата Госдумы

ТАСС
09:12, 9 марта 2017
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Арбитражный суд Архангельской области ввел в отношении депутата Госдумы Андрея Палкина процедуру реструктуризации долгов. Такое решение было принято по заявлению о банкротстве, поданному Палкиным, чья задолженность по налогам превышает 147 миллионов рублей.

Депутат и его финансовый управляющий, назначенный судом, должны представить план погашения задолженности к 19 сентября 2017 года — на этот день назначено продолжение рассмотрения дела.

По российским законам, суд, рассматривая иск о банкротстве, может принять решение о реструктуризации долгов, реализации имущества или о заключении мирового соглашения.

При реструктуризации долгов срок их погашения может составлять до трех лет. Если заявитель не сможет справиться с выплатой долга в установленные сроки, тогда он признается банкротом, а его имущество конфискуется.

Андрей Палкин задекларировал за 2015 год доход в 1,5 миллиарда рублей, что делает его самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва, приступившей к работе осенью 2016 года.
В феврале 2017 года Палкин подал в Арбитражный суд Архангельской области иск о банкротстве. Как пояснил депутат, после избрания в Госдуму он продал все свои бизнес-активы сыновьям в рассрочку, в результате чего и возникла налоговая задолженность. Иск о банкротстве, сказал Палкин, позволит отсрочить выплату налогов по проданному имуществу до того момента, пока государство не вернет ему НДС по этой сделке.
Плакин является основателем нескольких строительных компаний. В его собственности, согласно поданной декларации о доходах, находятся девять земельных участков и 59 квартир в Архангельской и Московской областях. 

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