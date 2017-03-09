Суд ввел процедуру реструктуризации долгов самого богатого депутата Госдумы

Арбитражный суд Архангельской области ввел в отношении депутата Госдумы Андрея Палкина процедуру реструктуризации долгов. Такое решение было принято по заявлению о банкротстве, поданному Палкиным, чья задолженность по налогам превышает 147 миллионов рублей.

Депутат и его финансовый управляющий, назначенный судом, должны представить план погашения задолженности к 19 сентября 2017 года — на этот день назначено продолжение рассмотрения дела.

По российским законам, суд, рассматривая иск о банкротстве, может принять решение о реструктуризации долгов, реализации имущества или о заключении мирового соглашения.

При реструктуризации долгов срок их погашения может составлять до трех лет. Если заявитель не сможет справиться с выплатой долга в установленные сроки, тогда он признается банкротом, а его имущество конфискуется.