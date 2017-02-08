Почему самый богатый депутат Госдумы объявил себя банкротом. Максимально коротко

Предприниматель Андрей Палкин в 2016 году избрался депутатом от «Единой России» и оказался самым богатым в Думе. Он сколотил свое состояние в полтора миллиарда рублей на строительстве недорогого жилья в Архангельской области. В декларации депутата нашлись 59 квартир и 200 транспортных средств. По закону Палкину нужно было избавиться от бизнеса, но это оказалось непросто. «Если честно, я думал, что передам все в управление, но нельзя: только ООО могут, а я предприниматель». Поэтому Палкин все продал сыновьям, но в рассрочку. А налоговая потребовала с него налог сразу после сделки. Чтобы получить отсрочку платежа, пришлось подавать на банкротство. «Ничего, Трамп четыре раза банкротился».