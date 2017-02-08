Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве

В частности, говорится в решении суда, Палкин не предоставил документы, подтверждающие наличие задолженности перед межрегиональной распределительной сетевой компанией Северо-Запада. Сумма задолженности не раскрывается.

Заявление Палкина поступило в Арбитражный суд Архангельской области. До 6 марта суд оставил его без движения из-за неправильного оформления.

Депутат Госдумы седьмого созыва Андрей Палкин, чей задекларированный доход за 2015 год составил 1,5 миллиарда рублей, обратился в суд с заявлением о банкротстве.

Суд обязал Палкина представить доказательства направления копии заявления о банкротстве конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган (территориальный орган Федеральной налоговой службы РФ) заказным письмом с уведомлением о вручении.

Андрей Палкин владеет несколькими строительными компаниями. В 2016 году Палкин впервые был избран депутатом Госдумы, до этого он был депутатом законодательного собрания Архангельской области.

Кроме дохода в 1,5 миллиарда рублей за 2015 год, Палкин в декларации указал, что владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя — в Московской области, а также около 200 транспортными средствами, большая часть из которых — преимущественно строительная техника.

Комментируя декларацию, Палкин, сообщало РБК , заявил, что 1,5 миллиарда рублей — это «общий валовой оборот возглавляемого им холдинга», а его личный доход за 2015 год — 483 миллиона рублей.