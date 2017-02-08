Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Депутат Госдумы седьмого созыва Андрей Палкин, чей задекларированный доход за 2015 год составил 1,5 миллиарда рублей, обратился в суд с заявлением о банкротстве.
Заявление Палкина поступило в Арбитражный суд Архангельской области. До 6 марта суд оставил его без движения из-за неправильного оформления.
В частности, говорится в решении суда, Палкин не предоставил документы, подтверждающие наличие задолженности перед межрегиональной распределительной сетевой компанией Северо-Запада. Сумма задолженности не раскрывается.
Суд обязал Палкина представить доказательства направления копии заявления о банкротстве конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган (территориальный орган Федеральной налоговой службы РФ) заказным письмом с уведомлением о вручении.