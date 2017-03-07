Следователи изъяли около 200 экспонатов из центра Рерихов в Москве

Во время обыска в Международном центре Рерихов (МЦР) в Москве изъяты около 200 экспонатов.

В числе прочего, сообщил первый заместитель генерального директора музея имени Н.К. Рериха Павел Журавихин, в ходе обыска изъята картина Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения министерства культуры.

Происходящее Журавихин назвал «разрушением музея».

«Сотрудники все заперты в помещениях. При том, что раньше уже было проведено десяток проверок, и было установлено, что все наследие на месте», — добавил он.

Источник в МЦР сообщил «Интерфаксу», что среди изъятых девять картин, подаренных центру Рерихов экс-главой Мастер-банка Борисом Булочником. Речь идет о полотнах, приобретенных Булочником у Нью-Йоркского музея.

«В прошлом году эти картины признали как вещдок по уголовному делу против Бориса Ильича [Булочника]», — ранее рассказал агентству вице-президент МЦР Александр Стеценко.