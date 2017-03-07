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Следователи изъяли около 200 экспонатов из центра Рерихов в Москве

РИА Новости
10:31, 7 марта 2017
Надежный источник

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Во время обыска в Международном центре Рерихов (МЦР) в Москве изъяты около 200 экспонатов.

В числе прочего, сообщил первый заместитель генерального директора музея имени Н.К. Рериха Павел Журавихин, в ходе обыска изъята картина Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения министерства культуры.

Происходящее Журавихин назвал «разрушением музея».

«Сотрудники все заперты в помещениях. При том, что раньше уже было проведено десяток проверок, и было установлено, что все наследие на месте», — добавил он.

Источник в МЦР сообщил «Интерфаксу», что среди изъятых девять картин, подаренных центру Рерихов экс-главой Мастер-банка Борисом Булочником. Речь идет о полотнах, приобретенных Булочником у Нью-Йоркского музея.

«В прошлом году эти картины признали как вещдок по уголовному делу против Бориса Ильича [Булочника]», — ранее рассказал агентству вице-президент МЦР Александр Стеценко.

«Идет разрушение музея, идут обыски. К нам пришли около 70 человек, они изымают более 200 произведений. Они даже не дождались, пока мы им откроем, взломали дверь в музей», — сказал Журавихин.

РИА Новости
Руководство Международного центра Рерихов утром 7 марта объявило, что сотрудники музея Николая Рериха вызваны на работу для проведения следственного эксперимента. В рамках какого дела проводятся следственные действия в центре Рерихов не уточнили.
Международный центр Рерихов и Минкультуры РФ более 20 лет ведут спор за наследие Рерихов и объекты недвижимости, включая усадьбу Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве, где располагается музей.
Международный центр Рерихов имеет статус общественной организации и не подчиняется Минкультуры.
В середине 2016 года было объявлено, что Минюст проверит Международный центр Рерихов на экстремизм. Руководство центра тогда связало проверку со спором вокруг усадьбы Лопухиных.
Глава Мастер-банка Борис Булочник входил в состав правления Международного центра Рерихов, финансировал восстановление усадьбы Лопухиных в центре Москвы и открытие в ней центра-музея им. Николая Рериха. В качестве логотипа Мастер-банк использовал окружность с тремя точками как на «Знамени мира» Николая Рериха. 
В 2013 году у Мастер-банка была отозвана лицензия, что стало крупнейшим на тот момент банкротством кредитной организации в России. Борис Булочник и несколько других руководителей Мастер-банка стали фигурантами уголовного дела о преднамеренном банкротстве кредитной организации. В апреле 2016 года Булочник, покинувший Россию, был заочно арестован.
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