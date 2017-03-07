Сотрудников центра Рериха вызвали на следственный эксперимент. Руководство музея ждет обыска
Сотрудников Международного центра Рерихов вызвали утром 7 марта в музей для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщила пресс-служба центра Рерихов, в состав которого входит музей.
Руководство центра ожидает, что сотрудники Следственного комитета проведут в музее обыск.
«Сегодня к нам должен прибыть посол Индии, и сегодня проводятся эти мероприятия», — рассказал «Интерфаксу» вице-президент центра Рерихов Александр Стеценко.
В рамках какого дела сотрудники вызваны на следственный эксперимент в музей, представители руководства центра Рерихов не уточнили.
Международный центр Рерихов на протяжении нескольких лет является одной из сторон имущественного спора за здание усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке в центре Москвы. Музей имени Николая Рериха, занимающий усадьбу Лопухиных, имеет статус общественной организации и не подчиняется Минкультуры.
Международный центр Рерихов и госструктуры также ведут многолетний спор за наследство Рерихов.
В июне 2016 года стало известно, что Минюст проверит Международный центр Рерихов на экстремизм. Руководство центра тогда связало проверку со спором вокруг усадьбы Лопухиных.