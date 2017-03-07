Сотрудников центра Рериха вызвали на следственный эксперимент. Руководство музея ждет обыска

Сотрудников Международного центра Рерихов вызвали утром 7 марта в музей для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщила пресс-служба центра Рерихов, в состав которого входит музей.

Руководство центра ожидает, что сотрудники Следственного комитета проведут в музее обыск.

«Сегодня к нам должен прибыть посол Индии, и сегодня проводятся эти мероприятия», — рассказал «Интерфаксу» вице-президент центра Рерихов Александр Стеценко.

В рамках какого дела сотрудники вызваны на следственный эксперимент в музей, представители руководства центра Рерихов не уточнили.