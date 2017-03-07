В Минкультуры связали обыск в центре Рерихов с делом о банкротстве Мастер-банка

Следственные мероприятия в Международном центре Рерихов проводятся, по предварительным данным, в рамках дела о преднамеренном банкротстве Мастер-банка. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства культуры.
К Минкультуры обыск в центре Рерихов отношения не имеет, подчеркнули в пресс-службе, отказавшись от дальнейших комментариев.
Официальный представитель МВД Ирина Волк в свою очередь сообщила ТАСС, что обыски в центре Рерихов прошли по делу о мошенничеств.
«Следствие располагает информацией о передаче фигурантом этого дела организации картин Николая и Святослава Рерихов в период с 1990 по 2010 год», — сообщила она.
Первоначально, добавила Волк, дело было возбуждено по статье «Преднамеренное банкротство», а позже переквалифицировано на мошенничество.
Картины в центр Рерихов, как сообщалось ранее, передавал Борис Булочник — бывший глава Мастер-банка, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Минкультуры РФ и Международный фонд Рерихов более 20 лет ведут тяжбу за усадьбу Лопухиных, где находится музей Николая Рериха.
В музее Николая Рериха в центре Москвы 7 марта проводится обыск. В рамках обыска, как заявили представители руководства Международного центра Рерихов, изъяты около 200 экспонатов
. Происходящее они назвали разрушением музея.
По данным источников в центре Рерихов, среди изъятых экспонатов девять картин, переданных музею бывшим главой Мастер-банка Борисом Булочником. Эти картины, как сообщалось ранее, были признаны вещдоками по делу о преднамеренном банкротстве Мастер-банка.
Булочник и возглавляемый им банк на протяжении многих лет поддерживали Международный центр Рерихов. Булочник входил в правление центра, участвовал финансировал восстановление усадьбы Лопухиных в центре Москвы и открытие в ней центра-музея им. Николая Рериха.
Осенью 2013 года у Мастер-банка была отозвана лицензия, что стало крупнейшим на тот момент банкротством кредитной организации в России.
Булочник и другие члены руководства Мастер-банка стали фигурантами дела о преднамеренном банкротстве. Булочник, находящийся за пределами РФ, заочно арестован.