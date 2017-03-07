В Минкультуры связали обыск в центре Рерихов с делом о банкротстве Мастер-банка

Следственные мероприятия в Международном центре Рерихов проводятся, по предварительным данным, в рамках дела о преднамеренном банкротстве Мастер-банка. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства культуры.

К Минкультуры обыск в центре Рерихов отношения не имеет, подчеркнули в пресс-службе, отказавшись от дальнейших комментариев.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в свою очередь сообщила ТАСС, что обыски в центре Рерихов прошли по делу о мошенничеств.

«Следствие располагает информацией о передаче фигурантом этого дела организации картин Николая и Святослава Рерихов в период с 1990 по 2010 год», — сообщила она.

Первоначально, добавила Волк, дело было возбуждено по статье «Преднамеренное банкротство», а позже переквалифицировано на мошенничество.

Картины в центр Рерихов, как сообщалось ранее, передавал Борис Булочник — бывший глава Мастер-банка, в отношении которого возбуждено уголовное дело.