Евгения Чудновец после освобождения из колонии решила заняться правами осужденных женщин

Евгения Чудновец, которую 6 марта освободили из нижнетагильской колонии, займется защитой прав осужденных женщин. Она рассказала, что этот вопрос волновал ее во время заключения, поскольку «там много таких, по ошибке осужденных».

После освобождения она также займется делом воспитателя детского лагеря Даниила Безбородова — его осудили после того, как Чудновец опубликовала во «ВКонтакте» ролик с издевательствами над ребенком.

По мнению Чудновец, Безбородов не виноват в случившемся, поэтому она намерена «провести до конца то расследование, которое я начала год назад».

Чудновец также будет добиваться компенсации за несправедливое уголовное преследование. При этом она не будет выступать за наказание тем, кто причастен к ее неправосудному приговору.