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Евгения Чудновец после освобождения из колонии решила заняться правами осужденных женщин

РБК
08:13, 7 марта 2017
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Евгения Чудновец, которую 6 марта освободили из нижнетагильской колонии, займется защитой прав осужденных женщин. Она рассказала, что этот вопрос волновал ее во время заключения, поскольку «там много таких, по ошибке осужденных».

После освобождения она также займется делом воспитателя детского лагеря Даниила Безбородова — его осудили после того, как Чудновец опубликовала во «ВКонтакте» ролик с издевательствами над ребенком.

По мнению Чудновец, Безбородов не виноват в случившемся, поэтому она намерена «провести до конца то расследование, которое я начала год назад».

Чудновец также будет добиваться компенсации за несправедливое уголовное преследование. При этом она не будет выступать за наказание тем, кто причастен к ее неправосудному приговору.

«Это меня волновало все время нахождения в колонии. Сплошь и рядом я видела печальные лица этих девушек, которые уже не надеются на досрочный выход, не надеются ни на что.Я думаю, что, если у меня будет такая возможность, мы их вместе попробуем вытащить оттуда. Там много таких, по ошибке осужденных», — рассказала Чудновец

РБК
В декабре 2016 года Чудновец осудили на пять месяцев колонии за репост трехсекундного ролика с малолетним мальчиком. Видео легло в основу уголовного дела против воспитателей детского лагеря Безбородова и Татьяны Куршевой. Бездобородов получил три года колонии, Куршева — шесть лет.
В деле Чудновец попросили разобраться президента России Владимира Путина. После этого Генпрокуратура выступила с ходатайством об отмене приговора, так как в действиях Чудновец не было состава преступления. Верховный суд поддержал предложение, Чудновец освободили из колонии 6 марта — за месяц до окончания срока.

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