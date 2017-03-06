В Мосгордуме оценили продолжительность программы по сносу пятиэтажек в 20 лет
Вторая волна сноса пятиэтажек в Москве займет не менее 20 лет, сообщил депутат Мосгордумы Владимир Платонов.
«Здесь объемы почти в три раза больше того, что уже сделано в Москве, а программа первой волны стартовала в 1990-е годы», — сказал он.
Платонов не стал подтверждать или опровергать появившиеся в «Ведомостях» сообщения о том, что в программу сноса в Москве также могут войти и девятиэтажные здания.
«Все началось со сноса пятиэтажек, которые находятся в плохом состоянии. Дальше полет фантазии не остановить, и мне сложно в этом участвовать», — сказал Платонов.
Мэр Москвы Сергей Собянин 21 февраля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о намерении властей города полностью снести все пятиэтажки. Путин инициативу в целом одобрил.
В рамках первой волны сноса пятиэтажек, в которую вошли жилые здание начала периода индустриального домостроения, вошли 1722 дома площадью 6,3 миллиона квадратных метров. По состоянию на начало 2017 года, в рамках этой программы оставалось снести чуть более 70 домов.
Первые списки домов, подлежащих сносу в рамках второй волны, власти Москвы планируют подготовить и опубликовать к сентябрю. Предполагается, что сносу будут подлежать около 8 тысяч домов площадью 25 миллионов квадратных метров, в которых проживают 1,6 миллиона человек.