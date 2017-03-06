В Мосгордуме оценили продолжительность программы по сносу пятиэтажек в 20 лет

Вторая волна сноса пятиэтажек в Москве займет не менее 20 лет, сообщил депутат Мосгордумы Владимир Платонов.

«Здесь объемы почти в три раза больше того, что уже сделано в Москве, а программа первой волны стартовала в 1990-е годы», — сказал он.

Платонов не стал подтверждать или опровергать появившиеся в «Ведомостях» сообщения о том, что в программу сноса в Москве также могут войти и девятиэтажные здания.

«Все началось со сноса пятиэтажек, которые находятся в плохом состоянии. Дальше полет фантазии не остановить, и мне сложно в этом участвовать», — сказал Платонов.