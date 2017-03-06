Воспитательницу Евгению Чудновец освободили из колонии Нижнего Тагила. Вечером 6 марта ее вывезли с территории исправительного учреждения в сопровождении ДПС. Затем мужу Чудновец Андрею Мясникову сообщили, где он может забрать жену в Нижнем Тагиле без присутствия журналистов.

Представители ФСИН не пояснили, почему Чудновец просто не выпустили из ворот колонии.