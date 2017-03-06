Евгению Чудновец освободили из колонии
Воспитательницу Евгению Чудновец освободили из колонии Нижнего Тагила. Вечером 6 марта ее вывезли с территории исправительного учреждения в сопровождении ДПС. Затем мужу Чудновец Андрею Мясникову сообщили, где он может забрать жену в Нижнем Тагиле без присутствия журналистов.
Представители ФСИН не пояснили, почему Чудновец просто не выпустили из ворот колонии.
6 марта приговор Евгении Чудновец был отменен решением Курганского областного суда. Это было сделано по представлению Верховного суда, который счел, что в действиях Чудновец не было состава преступления. Чудновец получила право на реабилитацию.
В декабре 2016 года Чудновец получила пять месяцев колонии за репост «ВКонтакте» короткого ролика, на котором над голым мальчиком издевались воспитатели детского лагеря. Ролик лег в основу уголовного дела против воспитателей, но потом саму Чудновец привлекли по статье о распространении детской порнографии.
Срок заключения Чудновец истекал в апреле 2017 года.