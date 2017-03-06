Авиакомпания «Победа» обучит своих сотрудников приемам самообороны

Лоукостер «Победа» будет привлекать тренеров для обучения своих сотрудников приемам самообороны, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
«Победа», по словам гендиректора, рассматривала возможность привлечения ЧОПов для охраны сотрудников, обеспечивающих обслуживание пассажиров в аэропортах и офисах. Однако, как сообщил Калмыков, в этом случае пришлось бы повышать цены на билеты.
«Мы нашли более выгодный вариант [чем привлечение ЧОПов], будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты», — сообщил гендиректор «Победы».
В сентябре 2016 года опоздавшие на рейс пассажиры избили сотрудника
в офисе «Победы» в аэропорту Внуково. В феврале сообщалось, что пассажир, опоздавший на регистрацию на рейс, нанес несколько ударов сотруднику офиса «Победы» во Внуково.
Представители российских авиакомпаний, включая «Аэфролот», чьим дочерним предприятием является «Победа», неоднократно выступали за ужесточение наказания для агрессивных пассажиров. Кроме того, предлагается составлять «черные списки» пассажиров
, которым авиакомпании смогут отказывать в перелете, а также держать на борту и применять в случае необходимости средства сдерживания, например, пластиковые наручники.
Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в свою очередь, предложило авиакомпаниям обучить своих сотрудникам навыкам нейтрализации агрессивных пассажиров, либо обязать авиаперевозчиков отправлять в рейсы сотрудников собственных служб безопасности. Транспортная полиция также предлагает для предотвращения правонарушений перевозить алкоголь, купленный пассажирами в duty-free, в багажном отделении самолета
и выдавать владельцам лишь после завершения рейса.