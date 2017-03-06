Авиакомпания «Победа» обучит своих сотрудников приемам самообороны

Лоукостер «Победа» будет привлекать тренеров для обучения своих сотрудников приемам самообороны, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

«Победа», по словам гендиректора, рассматривала возможность привлечения ЧОПов для охраны сотрудников, обеспечивающих обслуживание пассажиров в аэропортах и офисах. Однако, как сообщил Калмыков, в этом случае пришлось бы повышать цены на билеты.

«Мы нашли более выгодный вариант [чем привлечение ЧОПов], будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты», — сообщил гендиректор «Победы».